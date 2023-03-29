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低碳產業永續發展聯盟成立 「低碳國家隊」致力淨零碳排

▲低碳產業永續發展聯盟成立，今天召開第一屆第一次會員大會。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.29)
▲低碳產業永續發展聯盟成立，今天召開第一屆第一次會員大會。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.29)

記者金武鳯/台中報導

低碳產業永續發展聯盟（LCIA），是全臺第一個由20個公協會、10所學校及研究單位等共同成立的組織，透過集結上下游產業鏈，達成中小企業淨零排碳終極目標，今（29）日偕同臺中市工商發展投資策進會舉辦第一屆第一次會員大會，宣示低碳產業永續發展聯盟正式成立。

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臺中市政府秘書長黃崇典代表市長盧秀燕出席，期許聯盟整合產、官、學、研資源加上市府的力量，掌握低碳轉型先機、共創綠能經濟，使臺中成為永續之都。黃秘書長並表示，盧秀燕市長重視環境永續議題，致力推動低碳城市「永續淨零三部曲」，涵蓋空氣品質改善、綠能交通及再生能源發展，皆有顯著成果並獲國內外肯定。

▲台中工策會總幹事黃于珊期待，透過「低碳國家隊」打團體戰，為臺灣產業在未來十年低碳轉型鋪路。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.29)
▲台中工策會總幹事黃于珊期待，透過「低碳國家隊」打團體戰，為臺灣產業在未來十年低碳轉型鋪路。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.29)
工策會總幹事黃于珊表示，中部地區為製造業重要聚落，淨零碳排議題攸關產業未來發展，鑄造業指標大廠源潤豐將危機化作契機，為全臺鑄造產業中率先取得ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查標準認證的廠家之一，黃獻毅總經理更發起低碳產業永續發展聯盟，希望透過「低碳國家隊」打團體戰，從製程及能源使用改善和循環經濟三方面著手，為臺灣產業在未來十年低碳轉型鋪路。

低碳產業永續發展聯盟發起人、源潤豐鑄造總經理黃獻毅表示，臺灣產業以外銷出口為導向，淨零碳排、碳中和浪潮勢將衝擊且攸關產業未來，在歐美日等國強力要求下，臺灣廠商必須於供應鏈提供低碳甚至零碳產品或製程，加上未來碳排放再納入碳稅徵收後，勢必成為製造業一大考驗。

▲低碳產業永續發展聯盟正式成立，今天召開第一屆第一次會員大會。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.29)
▲低碳產業永續發展聯盟正式成立，今天召開第一屆第一次會員大會。（圖／記者金武鳳攝，2023.3.29)
黃總經理強調，當前各國大型企業已積極收購綠電及開發節能技術，由於臺灣多為中小企業，迫切須要上下游產業鏈共同合作，聯盟成立目的在於促進中小企業從原物料選用、生產製造到運輸等產業流程，攜手解決碳排放問題、完成碳盤查與減碳目標。

永續發展與低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉說明，市府因應國際永續發展趨勢，推動「永續淨零政策三部曲」，除發表「2021臺中市自願檢視報告」及簽署「氣候緊急宣言」提出168目標外，公布「2050臺中市淨零碳排路徑」，未來30年從能源、工業、住商、運輸、環境、農業6大部門推動策略，設定20大零碳路徑，打造臺中「無碳無憂」生活模式，共同守護地球。

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