低碳產業永續發展聯盟成立 「低碳國家隊」致力淨零碳排

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工策會總幹事黃于珊表示，中部地區為製造業重要聚落，淨零碳排議題攸關產業未來發展，鑄造業指標大廠源潤豐將危機化作契機，為全臺鑄造產業中率先取得ISO 14064-1：2018溫室氣體盤查標準認證的廠家之一，黃獻毅總經理更發起低碳產業永續發展聯盟，希望透過「低碳國家隊」打團體戰，從製程及能源使用改善和循環經濟三方面著手，為臺灣產業在未來十年低碳轉型鋪路。
低碳產業永續發展聯盟發起人、源潤豐鑄造總經理黃獻毅表示，臺灣產業以外銷出口為導向，淨零碳排、碳中和浪潮勢將衝擊且攸關產業未來，在歐美日等國強力要求下，臺灣廠商必須於供應鏈提供低碳甚至零碳產品或製程，加上未來碳排放再納入碳稅徵收後，勢必成為製造業一大考驗。
黃總經理強調，當前各國大型企業已積極收購綠電及開發節能技術，由於臺灣多為中小企業，迫切須要上下游產業鏈共同合作，聯盟成立目的在於促進中小企業從原物料選用、生產製造到運輸等產業流程，攜手解決碳排放問題、完成碳盤查與減碳目標。
永續發展與低碳城市推動辦公室執行長黃晴曉說明，市府因應國際永續發展趨勢，推動「永續淨零政策三部曲」，除發表「2021臺中市自願檢視報告」及簽署「氣候緊急宣言」提出168目標外，公布「2050臺中市淨零碳排路徑」，未來30年從能源、工業、住商、運輸、環境、農業6大部門推動策略，設定20大零碳路徑，打造臺中「無碳無憂」生活模式，共同守護地球。