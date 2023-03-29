范少勳旅行極少攜伴「怕尷尬」 Lulu當導遊製造美好氛圍
《花甲少年趣旅行》推出全新第三季，本週節目由沈文程、況明潔、Lulu黃路梓茵、范少勳組成花甲、少年組合，一起結伴到嘉義去旅行。其中本身喜歡旅行的范少勳，坦承大部分都是獨行或是跟伴侶，這次接到節目邀約一開始很興奮，但時間越近卻開始焦慮，「我很怕很尷尬或不知道聊什麼，還好第一天Lulu導遊，就讓一切都美好起來。」
記者侯家瑜/綜合報導
Lulu坦言一開始與況明潔不熟識，但認識之後，發現對方很可愛，「她的可愛是，可以很放鬆、很少女，又有很溫柔和細膩的一面。」范少勳則笑說，況明潔跟自己很像，「我們都容易忘東忘西，又比較記不起名字，而且我們都非常感性，就是一個『淚包』。」Lulu分享這趟旅行最大收穫，「是我對於看事情的角度變得更不一樣，更敞開心胸、深刻去感受每件事情。」她表示這5天跟自己想像中的很不一樣，「原本設定是5天的外景工作，結果不僅是外景工作，而是一趟漂亮的旅行，每天都有不同的驚喜。」她更感謝旅伴們帶給她不同的想法，「偷了很多他們的人生經歷！」她特別提到想跟沈文程一起開節目，「我們2個很合、我真的很愛他！」自稱可以是「CP組合，爺孫組合、搞笑組合、皮在癢組合」。
談到旅伴優點，Lulu讚沈文程根本行動百科全書，「走在山林或溪裡，沈哥可以信手捻來告訴我們這是什麼葉、這是什麼魚，他什麼都知道，果然是第一屆外景的鼻祖！」對於剛公開人父身分的范少勳，Lulu錄節目當下也感受到對方的窩心，「我有駕照但是真的不敢開山路，好險這次有少勳，整趟上山下山都沒有暈車感，重物都幫忙提，可能也是他已經是爸爸的角色吧！」實境綜藝《花甲少年趣旅行3》於每週六晚上十點MyVideo網路獨家播出。