OL剛提離職！老闆神預知「會去哪間公司」 前輩戳破真相
為了得到更好的薪資待遇，許多上班族會選擇離職跳槽來加快達成。但若是剛提完離職，老闆就能預知「妳會去哪間公司」，妳是否也會背脊發涼呢？近期就有名OL遇到上述離奇遭遇，而詳細經過曝光，許多前輩上班族立刻戳破真相：太天真了！
記者潘毅/綜合報導
一位OL在論壇Dcard上分享工作近況，自己目前待在一間小公司工作，在上個月底提出離職，打算在4月跳槽到新環境，沒想到遞完辭呈後，過幾天老闆突然開口關心「妳去了XX公司之後要繼續努力哦」。
而老闆完全說中自己的未來去處，讓剛步入1年職場原PO相當震驚「明明我新工作是要去創業的朋友那邊，對方根本不會打電話來問我老闆，同事雖然知道我要去哪裡，但也不可能跟老闆講，新公司的勞保也都還沒保下去，跟老闆講，新公司的勞保也都還沒保下去，這樣到底是怎麼知道的呢？員工動向都被知道這樣是正常的嗎？」
而完整敘述曝光後，立刻有許多前輩上班族笑著回應「怎麼可能查得到，90%有可能是你同事大嘴巴」、「我前一天才跟主管提離職，隔天全公司都知道我要離職」、「每次離職只跟幾個人說，過幾天全公司都知道」、「老闆再厲害，也不會通靈，平常跟你聊天套話的同事嫌疑最大，不是不可能講，而是在你面前，不會承認是他講的」、「同事知道了，老闆不知道才蠻奇怪的」、「公司是沒有秘密的，肯定同事講的」。