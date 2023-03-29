接見日本僑界訪團　陳建仁盼：為台灣爭取更多友我力量

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陳建仁指出，面對烏俄戰爭後續影響、全球通膨壓力、氣候變遷及國際政經情勢變遷等因素影響，政府積極推動疫後復甦措施，擴大照顧人民生活，迎向未來挑戰，希望打造一個溫暖而堅韌的台灣。行政團隊將持續強化台灣經濟韌性與應變能力，包括推動數位及淨零轉型、加速投資台灣、建構優質經貿與投資環境，以推升整體國家競爭力。同時，也將持續推動前瞻基礎建設及六大核心戰略產業，為台灣下一世代科技研發實力打造更有競爭力的體質，鞏固台灣在世界科技的領先地位。
陳建仁提到，今年1月31日，他承總統蔡英文之命接續擔任行政院長這個重責大任，感謝總統的信任與託付，讓他有機會回饋自己的能力，回報國家栽培，為人民做事、為國家服務，他一定會秉持「行公義，好憐憫，常存謙卑的心」的信念，全力以赴。
陳建仁強調，今年仍然充滿挑戰，因此政府會從各個面向審慎因應，行政團隊會以同理心及關懷心，更加體察民意、重視溝通，並加速全方位建設，全力落實蔡總統所交付的「階段性盤整各項防疫措施」、「進行社會照顧體系總檢討」、「持續提升國家基礎建設」及「持續推進六大核心戰略產業」四大任務。
陳建仁說，台灣能在世界居一席之地，正因擁有許多良善認真、與時俱進及熱情不忘這片土地的台灣人，看到各位在僑居地辛苦打拚，政府也會更加努力，尤其訪團成員多屬在日本出生的第二代、第三代僑民，與日本當地主流政要關係良好，期盼他們能響應政府政策，運用在僑居地豐沛的人脈渠道，發揮影響力，爭取主流社會支持，以促進國際社會正視台灣參與國際組織的正當合理要求。最後再次感謝訪團成員長年以來對台灣的疼惜與愛護，並以實際行動給予支持。
京都華僑總會長魏禧之致詞時說，台灣政府在推動各項新政策時從未忘記僑胞，而面對詭譎多變的世界政經情勢，日本華僑總會長年以來對中華民國台灣的認同及歸屬感始終如一，從未改變，此次訪團組團來台訪問，即是以實際行動證明對台灣的支持。盼透過僑胞的力量，更加促進台日友好關係，以及持續協助台灣政府推動相關政務。
魏禧之指出，台灣和日本是非常重要的鄰居，不僅地理位置相近，在歷史、文化、經濟、觀光等領域也有密不可分的關係，同時兩國對維護印太地區的和平及穩定，也扮演相當重要的角色，認為台日關係目前正處於史上最好的階段，相信未來兩國交流會更加深化，日本華僑總會也將持續利用在日本各層面的影響力及人脈，呼籲日本各界持續支持台灣。
魏禧之也提到，行政院近期宣布「全民共享普發現金6000元」及「加速擴大吸引國際觀光客方案」等政策，其中普發現金不僅限於台灣現有戶籍的國民，也包括取得台灣地區居留許可的外籍配偶及永久居留許可的外國人等；另為使受疫情衝擊的觀光產業儘速復甦，來台自由行的外國觀光客也有機會抽獎獲得限量5000元消費金，因此自己返回日本後，將與其他華僑總會人士共同大力宣傳，鼓勵更多僑胞及日本人前來台灣觀光旅遊。