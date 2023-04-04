執政100天／2024在即　「見習生」蔣萬安沒時間慢慢成長

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施政方面，蔣萬安與市府團隊提出了相當多的福利政策，不過多數都是去年蔣萬安在競選台北市長時期就已經制定，且多數政策，都是屬於「花錢」就能實踐的短期政策。當然，短短100天的執政，要求隨即就有長期政策的規劃甚至是實踐，實在太過強人所難，但不可否認，這是蔣萬安在未來施政絕對會碰到的課題。
而身為接棒民眾黨主席柯文哲的蔣萬安，勢必會被當作是柯的對照組，相較於柯，蔣萬安的相關表現可以說是非常保守。不僅對外發言維持過去擔任立委時的一貫保守作風，對於較為爭議的政治議題不作過多著墨，這樣的保守風氣似乎也蔓延至市府團隊。針對推出的相關政策，市府團隊也鮮少大張旗鼓宣傳，甚至低調到讓外界「無感」、「沒有意見」。
依照蔣萬安與其幕僚的個性，不難理解要刻意走低調行事的風格與路線，甚至想效法侯友宜擔任新北市長6年來的低調做事路線，但身為首都市長以及國民黨的明日之星，先不論未來可以向上晉升到多高的位置，光是2024年總統及立委選戰，蔣萬安都是無法缺席的重要存在。
2022年九合一選戰，蔣萬安替國民黨贏回8年為執政的台北市，甚至在多個親綠選區拿下不錯的得票率，也因此，國民黨方面勢必想要在2024總統及立委選戰中，延續蔣萬安去年勝選的氣勢，也因此不只是台北市的立委選舉需要蔣萬安的介入，恐怕連外縣市的立委選戰，乃至於總統大選，勢必得都需要蔣萬安的加持。
身為市政「見習生」的蔣萬安，眼下恐怕並無時間再讓其慢慢「見習」，甚至到了年底還得一肩扛起國民黨北市選戰的「母雞」角色。雖然現階段蔣萬安在台北市相關施政上並無嚴重失誤之處，但面對接下來的總統及立委選戰，蔣萬安勢必得「不那麼低調」一些，才能符合國民黨以及其支持者對他的期望。