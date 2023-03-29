絕跡70年後！印度喜迎獵豹幼崽 官員振奮：歷史性的一刻
獵豹是世界上跑得最快的陸地動物，漂亮的斑紋讓獵豹渾身充滿力與美，不過目前地球僅存約7000隻獵豹，其中絕大多數都位於非洲。亞洲獵豹被列為「極度瀕危」物種，不過印度傳來好消息，自1952年後就在印度絕跡的獵豹，日前在庫諾國家公園（India's Kuno National Park）終於看見4隻獵豹幼崽的誕生，讓印度的環境部長雅德夫（Bhupender Yadav）振奮直呼是「歷史性的一刻」。
記者倪浩軒/綜合報導
根據《BBC》報導，印度一直執著於大型貓科動物的復育，2020年通過全世界首個「獵豹搬遷計畫」（Project Cheetah），開始陸續從非洲把獵豹運到庫諾國家公園的動物保護區，而這次成功在印度當地產下4隻小獵豹的母豹，便是在去年9月從非洲納米比亞運送過來的。
雅德夫表示，「獵豹搬遷計畫」是為了糾正過去的錯誤，讓曾經活躍在印度境內的野生動物們重新煥發生機。據團隊觀察，4隻小獵豹大約剛出生5天，目前小豹和母豹身體均安，都很健康。
不過「獵豹搬遷計畫」並非一帆風順，事實上可說是飽受質疑，不少專家認為將大型食肉動物從一個大陸轉移到另一個大陸，然後期待牠們在野外順利生活不切實際，且也不知會給印度當地原本的動物社群帶來什麼影響。
其實在小豹出生的喜訊前，也曾有獵豹移居印度後因適應不良身亡。無論如何，移居的獵豹開始繁殖，產下土生土長的小豹，可以說是替「獵豹搬遷計畫」踏出成功的第一步，至於最終獵豹們是否能夠重新在印度野外活躍，只有時間才知道答案。