正妹網紅住「北海道最美村莊」！慘遇村民長期騷擾逃離中

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怎料，Rin日前突然在個人頻道上爆料，她早就「逃離」鶴居村並搬到北海道東北部的知床半島「避難」，而原因竟然是受不了當地男性村民的長期嚴重騷擾，一直想約她單獨見面，結果拒絕多次之後，村民們反而對Rin越來越多流言蜚語。
Rin透露，有當地的長輩勸她，如果不單獨見面的話，會在村莊裡活不下去，因為騷擾她的男性村民，背後有親戚是做議員的，更可怕的是，Rin逃離村莊後，某天接到經紀公司通知，有多位村民正計畫要攻擊她的家，甚至還有人會跟遊客們說Rin的壞話，並在網路上大肆宣傳，讓Rin飽受攻擊與批評，再也不敢回到鶴居村，報警也沒用。
Rin坦言，因為經紀公司旗下有很多未成年的觀眾，所以她忍受長達一年之久才決定公諸於世，最後Rin則希望大家不要攻擊整個鶴居村，認為有問題的始終是那些騷擾並攻擊她的村民，其他人還是很善良的。消息曝光後，立刻登上日本各大媒體版面，紛紛探討這件事情的發生。
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