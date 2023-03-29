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正妹網紅住「北海道最美村莊」！慘遇村民長期騷擾逃離中

▲日本YouTuber「Rin」逃離居住已久的北海道鶴居村，因為當地的男性村民對她做出嚴重騷擾與攻擊長達一年多，引發日本社會高度關注。（圖／翻攝rinninniku IG）
▲日本YouTuber「Rin」逃離居住已久的北海道鶴居村，因為當地的男性村民對她做出嚴重騷擾與攻擊長達一年多，引發日本社會高度關注。（圖／翻攝rinninniku IG）

記者詹鎰睿/綜合報導

日本一名擁有49萬訂閱的YouTuber「Rin」，靠著捕魚、野外的簡單悠閒的生活題材，成功吸引日本網友喜愛。怎料，她近日爆料，其實自己早就逃離北海道鶴居村住家，因為她遭到當地村民騷擾長達一年之久，逃離後還發生多人突襲家裡的恐怖狀況，讓她相當害怕，遲遲不敢回家，事件也引起日本媒體高度關注。

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據日媒報導，位在北海道的鶴居村，因為當地常常吸引丹頂鶴飛來休息，因此得名，曾被譽為是北海道最美的村莊，也獲得Rin的喜愛，多年前就決定搬來這裡生活。

▲日本YouTube逃離居住已久的北海道鶴居村住家，因為無法忍受當地男性村民嚴重騷擾與攻擊，長達一年多，引發日本社會高度關注。（圖／翻攝rinninniku YT）
▲鶴居村因經常吸引丹頂鶴飛來休息，因此得名，更成為北海道最美村落，每年遊客絡繹不絕。（圖／翻攝rinninniku YT）
怎料，Rin日前突然在個人頻道上爆料，她早就「逃離」鶴居村並搬到北海道東北部的知床半島「避難」，而原因竟然是受不了當地男性村民的長期嚴重騷擾，一直想約她單獨見面，結果拒絕多次之後，村民們反而對Rin越來越多流言蜚語。

Rin透露，有當地的長輩勸她，如果不單獨見面的話，會在村莊裡活不下去，因為騷擾她的男性村民，背後有親戚是做議員的，更可怕的是，Rin逃離村莊後，某天接到經紀公司通知，有多位村民正計畫要攻擊她的家，甚至還有人會跟遊客們說Rin的壞話，並在網路上大肆宣傳，讓Rin飽受攻擊與批評，再也不敢回到鶴居村，報警也沒用。

▲Rin坦言，自己正在知床半島避難中，遲遲不敢回去鶴居村，長達一年之久。（圖／翻攝rinninniku IG）
▲Rin坦言，自己正在知床半島避難中，遲遲不敢回去鶴居村，長達一年之久。（圖／翻攝rinninniku IG）
Rin坦言，因為經紀公司旗下有很多未成年的觀眾，所以她忍受長達一年之久才決定公諸於世，最後Rin則希望大家不要攻擊整個鶴居村，認為有問題的始終是那些騷擾並攻擊她的村民，其他人還是很善良的。消息曝光後，立刻登上日本各大媒體版面，紛紛探討這件事情的發生。

※【NOWnews 今日新聞】提醒：如果您或家人、朋友遭受家庭暴力、性侵害或性騷擾的困擾，或是您知道有兒童、少年、老人或身心障礙者受到身心虐待、疏忽或其他嚴重傷害其身心發展的行為，請主動撥113，透過專業社工員處理，救援受虐者脫離危機。
※ 拒絕暴力請撥打：113、110
 

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