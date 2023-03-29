教宗穿羽絨服爆紅！卻是AI生成照片　網路越來越讓人迷惑

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上一次AI生成照片獲得類似關注，應該是美國前總統川普的被捕照，但由於川普被捕具有高度政治性，大多網友看到川普被捕的合成照，就會有所警覺。反觀這系列教宗羽絨服照，看起來並無冒犯教宗，因此更容易被傳播出去，讓人信以為真，即便他徹頭徹尾是假的。
美媒《BuzzFeed》訪問到這一切的始作俑者，也就是生成這些照片的男子，他不願透露自己身分，但男子坦承自己對於照片引發的後座力震驚，並解釋只是出於好玩，覺得教宗和時尚元素結合在一起很酷，而最初把照片放在Reddit上時，大多數用戶都知道照片是AI生成的。
然而，當照片被轉發到推特後，一切就變樣。從這也可以看出不同社群平台、不同使用者之間的生態不同，同樣的資訊在不同平台中發酵，會產生截然不同的後果。男子直言，他現在最大的感受是後悔，因為他發現很多人拿這系列照片去批評教宗，進而成為對天主教文化的批評，但這些人卻全然無知自己的批評完全建立在錯誤的前提上。
關於AI生成照片的界線，男子反省後表示，或許不應該把合成照和公眾人物混為一談。《CNN》也報導了這次事件，並且指出雖然很多人得知真相後只是一笑置之，但其實教宗在公開場合所穿著的服裝是非常具有意義，都是經過特別挑選的。
事實上，所有名人在公開場合的服裝若遭到竄改，都可以被視為是一種人格的損害，即便合成的新衣服乍看下好像無傷大雅。教宗方濟各之前也曾提到AI應用對人類社會的影響，教宗認為，評估的標準應該放在人類的尊嚴，只有AI應用能增進人類生而為人的尊嚴，那麼才在道德上擁有使用的合理性。
很多人擔心AI應用會搶去人們的工作。但或許我們也應該想想，如同教宗所說，AI應用到底是增進、或減少了身而為人的尊嚴呢？當網路上隨處可見的AI，逐漸模糊了人類被視作主體的獨特性，這可能是比有沒有工作更值得我們擔心的事。