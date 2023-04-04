道歉讓人覺得虛偽？紐約大學教授：別用這兩個「慣用詞」

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比如你說，「如果你因為情緒太激動，以至於沒有察覺我在開玩笑，我很抱歉」，這樣的句型實際上更像在指責對方；而如果你說，「如果你覺得很受傷，我很抱歉」，這句話雖然比較不像指責，但一樣給人不真誠的感覺，你不知道對方是否很受傷，那你可以問，根本不需要使用如果的句型。
第二個是「但是」，在道歉的過程中出現「但是」，給人唯一的感受就是你在逃避責任。比如你說，「我很抱歉遲到了，但是路上很塞車」，或者「我很抱歉搞砸了，但是我不是故意的」，這種道歉方式讓人覺得你不真誠，且似乎像是預告了你之後還會再犯。
除非你的「但是」後面，連結的是特別重大的意外，比如你說，「我很抱歉遲到了，但是我小孩早上突然發高燒」，那麼對方可能會因為得知你處於困難，而體諒你遲到給大家帶來的不便。但別忘了，遲到依舊是遲到。
除了避開「如果」和「但是」，格拉斯哥也提供了4個真心道歉的法則。第一，認知（Recognition），明確認知並承認自己的錯誤；第二，負責（Responsibility），接受自己錯誤所帶來的傷害，並為其負責，而沒有任何但書；第三，後悔（Remorse），對自己的錯誤表現出後悔，但後悔程度也要適當，不要表現得太戲劇化；第四，糾正（Redress），採取行動去糾正因為自己的錯誤所造成的傷害。
格拉斯哥指出，按照上述4個法則，你會發現一個真誠的道歉並不是在說出口的瞬間就結束，你必須在往後的日子確實替曾經的錯誤表現出後悔，並付出行動去糾正，才是一個真正真誠的道歉。雖然要付出許多心力，但這樣的道歉，才能夠真正改善雙方的關係，並促成彼此的了解和成長。