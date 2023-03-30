六福村認了狒狒逃脫！里長爆圍捕內幕 園區1舉動有端倪
六福村在29日晚間突然發出聲明表示，承認連日圍捕的狒狒是從自家園區逃脫，案情大逆轉，引起社會一片譁然，園方將於今（30）日早上召開記者會說明。對此，狒狒逃亡所在地最久的地區為平鎮區的鎮興里，當地里長黃志杰就表示，圍捕時就感到非常似曾相識，加上六福村的人員從一開始就很積極圍捕，當初就覺得應該是六福村的狒狒。
記者張嘉哲/綜合報導
里長黃志杰指出，因為有購買六福村的年卡，早就是六福村的老顧客，在圍捕時看到狒狒就覺得特徵非常的熟悉，「當時圍捕時還跟守望相助隊員四目相對，採了里民的瓜類蔬果」，除了習性之外，加上地理位置的分析，感覺應該就是六福村的狒狒。
黃志杰說，一開始最早是3月18日湧安里長陳金福通報平鎮疑似出現狒狒，大家就一致認定是六福村的狒狒，所以也通知六福村的人員，六福村的人員從一開始就很積極圍捕，當時有詢問狒狒是否是他們家的，結果只有得到回應「沒有抓到，所以不能夠確定」。
如今真相大白，該逃脫的狒狒「屬於六福村」，不過狒狒也因被獵人射殺身亡，黃志杰說，用槍殺的方式實在不妥，當時消息出來後很多里民都有致電給我，感到非常的難過，希望未來若還有同樣事情發生，相關單位應該以圍捕的方式，避免憾事發生。