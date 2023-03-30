宏國斷交陰影下出訪　外媒：台灣重新考量外交接觸方式

我是廣告 請繼續往下閱讀
此外，「支票外交」越來越不適合台灣的另一個重要原因，是用納稅人的錢，換取不穩定的認可，對許多台灣民眾來說已是難以接受，這種與北京競價來保住外交夥伴、就像為人質支付贖金的行為，只會鼓勵更多這類的惡性競爭。
報導提到，大多數正式承認台灣的國家並不能算是真正意義上的盟友，頂多只是在聯合國之類的場合提供支持票，提醒國際社會台灣的存在，台灣政府相當清楚這點，所以一直專注於加強非官方關係，包括與日本、美國的長期關係，以此作為與各國往來，更實際、更有效的方式。
台灣外交部長吳釗燮近日接受外媒專訪時也曾表示，台灣還需要走出去，培養與民主國家的關係，並補充說台灣近年與其他民主國家的關係「取得了巨大進展」。
分析指出，與現有的外交夥伴相比，台灣似乎在與歐洲、北美和亞洲一些志同道合的國家，在非正式關係方面找到了更有意義的回報，比如貿易、投資、技術交流等更具價值的實質性合作，包含那些可能有助於台灣防禦的國家，特別是日本和美國。有意見認為，這種作法可能會比一味維持現有邦交國更有用，也能擺脫與中國在外交上的爭奪戰，因為光是如此很難勝出。
秋田國際大學助理教授陳玉華聲稱，雖然缺乏正式外交盟友，表面看來不是好事，但這不一定會破壞台灣事實上的獨立，最重要的是與中華人民共和國有正式外交關係的國家，是否都完全同意，台灣是中國不可分割的一部分，並提到在大約180個承認北京政權的國家中，只有51個對「一中」觀點毫無保留。
至於台灣政府是否會採取更激進的作法，觀察人士認為還須時間證明，但就目前而言，爭取官方承認仍是蔡政府外交議程上的重要內容。
更多「斷交宏都拉斯」相關新聞。