六福村163隻狒狒難盤點！逆轉認「我家的」 最重懲處曝
六福村在29日晚間突然承認連日追捕的狒狒是從「自家園區」逃脫，表示目前已經關閉動物區，將進行盤點徹查動物數量，並且對相關單位進行懲處，引發社會議論。然而事實上，關於這次的逃脫事件，依目前來看，六福村所面臨的罰則最重為五萬的罰緩，至於狒狒死亡的相關責任歸屬，獵人與園方仍然各說各話。
記者張嘉哲/綜合報導
六福村發出聲明表示，27日下午中彈後緊急送往六福村，獸醫在協助救治過程中，發現結紮傷口特徵與園區狒狒特徵吻合，調查釐清後判斷脫逃狒狒應為六福村所有。由於園區內採取「自然放養」的緣故，高達163隻狒狒盤點不易。六福村強調，目前已關閉動物園區，徹查所有動物數量及防護設施，並針對園區相關單位及主管徹查及懲處。
對此，林務局表示，中央政府及地方政府的職掌角色有所不同，關於保育類野生動物管理，野生動物保育法第31條中地方政府負責管理及查核，狒狒屬保育類動物，飼養須進行註記，園區因管理不當使動物脫逃，後續將交由新竹縣政府負責依規開罰，可依《野保法》處新台幣1萬元以上、5萬元以下罰鍰。
至於殺害狒狒的刑責為何？農委會林務局說明，無故獵捕、宰殺保育類野生動物者，處六月以上五年以下有期徒刑，得併科新臺幣二十萬元以上一百萬元以下罰金，不過遭到獵人指控授權開槍的六福村，日前也發出聲明表示將提告獵人，而即便現在承認逃脫狒狒是自家園區的，也強硬表示「一樣會提告，因為是兩碼子事」，刑責歸屬於誰，還是有待釐清。