名家論壇》黃創夏／「支持侯友宜」等於「認同馬英九」？

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這些教訓，正是正在中國「祭祖」的馬英九所帶給台灣的現身說法之警示！
持平地說，馬英九可能是以為可以靠一些「創造性的模糊」語言和動作，設法和習近平取得「不否認中華民國仍存在於台灣」的「心靈契合」。
於是他以為可以和胡錦濤時代一樣，用「民國」、「中華」、「這個」、「總統」、「百十二」、「台灣」、「112年」等等刻意「支離、破碎」的暗喻，「創造性模糊」在中國「暗示」中華民國依然存在於台灣，存活了已經112年，而且還有現代化民主憲政體制的民選總統。
馬英九錯估的是胡錦濤基本上是個讀書人，有相當的國際視野和文化水平，所以當年連戰和王郁琦都可以達到胡錦濤心領神會的默許，但馬英九面對的是習近平，聽到不舒服的言詞，說翻臉就翻臉。
馬英九會見江蘇省委書記時，說出了「台灣，總統」，這些語言和先前的那些「支離、破碎」暗喻一樣被大陸媒體徹底消音之外，中國馬上就稱馬英九是「台灣地區前領導人」加以貶抑馬英九，正說明了馬英九的自我貶抑只是被對方看成是自我輕賤，於是更加傲慢地加以踐踏。
馬英九太自我貶抑了，對方當然看不起他，例如，以身為中華民國前總統的身分，去到中國想要展現中華民國在大陸38年的歷史歷程，無可厚非，也是理所當然。
在那38年的歲月裡，反抗日本侵略當然是重要的歷程，也是許多1949移民來台灣的族群深刻的歷史記憶和苦痛，馬英九參訪這些地方，大可不必說是「刻意反日」，這些本來就是歷史的一部分。
但是，中華民國在大陸的那38年之內，從「918事變」起算到抗戰勝利，反抗日本侵略佔了「14年」，而中華民國在大陸那38年之內，最多的歲月是「剿匪、反共」從1927年蔣介石「清黨」到1949遷台，佔了「22年」，馬英九竟然提都不敢提，當然讓共產黨看破他的手腳，知道馬英九可欺！
欺負馬英九也就算了，國民黨的未來前景，才是更大的麻煩。
因為馬英九的自我限縮不只是羞辱了他自己，更愧對了曾將選票投給他的765萬中華民國公民！
馬英九的行徑，其實已經宣告了國民黨幾十年想要努力的「不統、不獨、不武、互不否認」蕩然無存，別說想要和中國爭取平起平坐的「互相承認」，連所謂的「九二共識」、不說破「兩個互不隸屬之政治實體」的「創造性模糊」，都宣告壽終正寢。
2008年以前，馬英九鼓吹和對岸「不統、不獨、不武、互不否認」，蘇起創造出「九二共識」，馬英九拿到了「765萬」中華民國選民的認同和支持；如今馬英九以「首位卸任中華民國總統」身分登陸，就算馬英九目前在台灣的政治影響力微乎其微，猶如蔡正元譏諷的「馬鄰長」，至少也要不愧對曾經相信過他的765萬中華民國公民。
馬英九竟然自我限縮到讓人瞠目結舌，出發前他說他的登陸「晚了36年」，36年前馬英九的職務是「陸委會副主委」，他是自我設限是「前陸委會副主委」身分圓夢嗎？
馬英九竟是自比於如同現在陸委會副主委梁文傑的政治分量和相關職權嗎？
難怪，曾擔任過陸委會主委的夏立言，還受到對岸王滬寧的接待規格，馬英九出發前一度傳出可能會有丁薛祥接待，丁薛祥是中共中央政治局常委排名「第6名」，王滬寧是「第4名」，規格已經被刻意低落不說，最後連起碼的紅地毯和根本沒有丁薛祥出現，真是自降身分。
其次馬英九僅是比照當年的連戰，在祭文講到「民國」，隱喻表示中華民國不止只是存活了「38年」，到現在還活著，然後又分開段落之後才自稱自己是「中華民國前總統」，問題在於中國共產黨並沒有否認過「中華民國」曾經存在過，馬英九應該秉持他當年宣揚的「互不否認」承諾，大聲地說出他自己是「從來沒有滅亡過，而且已經活了112年，他是比中華人民共和國更長命的中華民國總統，結果只說了「這個」，表現完全沒超過他的幕僚王郁琦曾有過的表現，一個「前總統」還比自己的部屬還扭扭捏捏，令人搖頭嘆息。
這款的馬英九，北京中南海當然只會更輕視他！
2005年連戰破冰之後，宋楚瑜也想別苗頭，在中山陵時，宋楚瑜的祭文文本當中，還刻意把「民國」寫成「中華民國」，口述祭文時卻根本沒出口，被共產黨看破手腳，所以在人民大會堂時，胡錦濤反而是和連戰「並肩齊步」，刻意讓宋楚瑜落後在「左後方一步」像個小副官。
當然，批判馬英九也是大可不必，他在台灣沒有什麼分量了。
然而，正被宣告必須「補習」的侯友宜，他的兩岸老師正是馬英九和蘇起這一脈，真正的考驗在於：當選民看到「師承」馬英九與蘇起這一脈的侯友宜，會不會認為「支持侯友宜，就是認同馬英九」？
●作者：黃創夏／資深媒體人
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