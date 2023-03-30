台積電領軍！台股早盤漲逾110點 生技旺但觀光餐飲臉綠
美光對後市樂觀，美股四大指數昨（29）日皆漲，帶動台北股市今（30）日表現，早盤一度漲超過115點，來到15885點，但隨後漲幅縮小。權值股台積電早盤漲7元，來到537元，漲幅1%。其他重要電子股如聯電、聯發科、緯創、南亞科與旺宏都走高。而今日盤面焦點為生技醫療股，保瑞再創新高。至於觀光餐飲股漲多拉回，一片綠油油。
記者許家禎／台北報導
美股道瓊指數上漲323.35點，或1%，收32717.6點；那斯達克指數上漲210.16點，或1.79%，收11926.24點；標普500指數上漲56.54點，或1.42%，收4027.81點；費城半導體指數上漲99.85點，或3.27%，收3157.11點。
台北股市今日開盤後一度漲超過115點，來到15885點，但隨後漲幅縮小。晶圓代工龍頭、權值王台積電早盤漲7元，來到537元，漲幅1%。同樣為晶圓代工的聯電，早盤漲0.7%，來到51.9元。世界先進漲0.4%、力積電漲0.7%。其他重要電子股，如聯發科、鴻海、群創、緯創、國巨、日月光都走高，華邦電與旺宏漲2%以上、南亞科強勢漲逾4%。
今日生技醫療族群強勢，保瑞股價再創新高，來到797元，漲幅3%以上，台耀、南光漲3%，旭富、承業醫、懷特、佐登-KY、全宇-KY、大學光、友華、皇將、晟德、杏一漲1到2%。
至於觀光旅遊與餐飲股，今日漲多拉回，八方雲集觸及跌停、瓦城跌7%，王品與易飛網跌2到3%，遠雄來、鳳凰、山富走低。不過雅茗-KY、老四川、雲品表現仍亮眼，漲幅1%以上。