2023「亞洲50最佳餐廳」　台灣MUME唯一入榜！擠進第45名

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2023年第51～100名榜單，則有第57名的logy（2022年第38名）、第87名的Adachi Sushi足立壽司（2022年第52名）、及第96名位於高雄的Liberté（2022年第72名）。
去年還有第45名的JL Studio，及祥雲龍吟、小樂沐Le Côté LM，今年全跌出百大榜外。值得一提的是，知名主廚江振誠則以澳門的「川江月」，和同為主廚的Willson一起獲得第43名；而名列第36名的新加坡「Born」，其Zor Tan主廚則曾是他Restaurant ANDRE時期的門生。
為何形容台灣今年表現黯淡？就2023年「亞洲50最佳餐廳」排名而言，台灣可說是收穫近十年來最不亮眼的成績，即使相比同樣僅一家「樂沐」進榜的2014年與2015年，但當時的排名都還位在中段班、拿下第24名與第26名。今年台灣雖靠「MUME」守住一席之地，但排名略為居後。
「亞洲50最佳餐廳Asia's 50 Best Restaurants」
第01名：Le Du（曼谷）
第02名：Sézanne（東京）
第03名：Nusara（曼谷）
第04名：Den（東京）
第05名：Gaggan Anand（曼谷）
第06名：Odette（新加坡）
第07名：Florilège（東京）
第08名：La Cime（大阪）
第09名：Sorn（曼谷）
第10名：Narisawa（東京）
第11名：Labyrinth（新加坡）
第12名：Sazenka（東京）
第13名：大班樓（香港）
第14名：Villa Aida（和歌山）
第15名：Mosu（首爾）
第16名：Masque（孟買）
第17名：Meta（新加坡）
第18名：福和慧（上海）
第19名：Indian Accent（新德里）
第20名： Ode（東京）
第21名：Zén（新加坡）
第22名：Sühring（曼谷）
第23名：Onjium（首爾）
第24名：Burnt Ends（新加坡）
第25名：position（新加坡）
第26名：Cloudstreet（新加坡）
第27名：Les Amis（新加坡）
第28名：Mingles（首爾）
第29名：Neighborhood（香港）
第30名：Avartana（清奈）
第31名：Ensue（深圳）
第32名：Cenci（京都）
第33名：Ms. Maria ＆ Mr. Singh（曼谷）
第34名：Da Vittorio（上海）
第35名：Potong（曼谷）
第36名：Born（新加坡）
第37名：Wing（香港）
第38名：Raan Jay Fai（曼谷）
第39名：永利宮（澳門）
第40名：Anan Saigon（胡志明市）
第41名：Mono（香港）
第42名：Toyo Eatery（馬尼拉）
第43名：川江月（澳門）
第44名：L'Effervescence（東京）
第45名：Mume（台北）
第46名：Baan Tepa（曼谷）
第47名：Born ＆ Bred(首爾）
第48名：Metiz(馬卡蒂)
第49名：Caprice（香港）
第50名：Refer（北京）
餐廳坐落於東區商圈巷內，由MUME餐飲集團創辦人兼執行長林泉與泰國米其林主廚 Thitid Tassanakajohn （Chef Ton）共同打造。