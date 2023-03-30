隔3年抵紐約！蔡英文赴僑宴被告白　3語言演說獲僑胞歡呼

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蔡英文睽違3年再度出訪，美東時間29日下午其抵達紐約後，先赴下榻飯店與美國政界互動，並在晚間7時赴哈德遜河旁的展演空間The Glasshouse出席僑宴，包含紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）、AIT美國在台協會主席羅森伯格（Laura Rosenberger）、蕭美琴、外交部長吳釗燮、總統府秘書長林佳龍、總統府副秘書長張惇涵、民進黨駐美代表處主任彭光理等人都一同出席。今日僑宴席開67桌，相較傳統餐會更輕鬆活潑，有諸多年輕僑胞參與，場面熱鬧有活力。
蔡英文一上台，就獲得台下僑胞熱烈歡呼，更有人高喊「小英我愛你」；蔡英文則開玩笑回應表示，「不過你們要記得，我下次不選總統了」；台下則再高呼「我們還是愛你」，現場氣氛相當熱絡。
蔡英文以英文、台語、中文、客語四聲道向在場鄉親打招呼，並以英、台、中三種語言交雜致詞，她也自嘲表示，因為選舉是很久以前的事情了，所以自己又有點忘記台語了，大部分還是用華語講。
她指出，本來以為今天紐約天氣會很冷，但感覺好像不錯，因為在座的大家實在很熱情；上次到紐約是2019年，今天又看到很多認識的人，大家都是台灣在海外最重要的力量。
蔡英文說，今天是疫情後第一次出訪，台美關係不斷深化，台美之間在交流、經貿、安全3面向都有重大進展，台灣一定會和美國與其他夥伴共同全力守護區域和平穩定。
她說，台灣遇到國際壓力不挑釁、不屈服，展現沉著冷靜，這證明台灣有能力維護區域和平穩定，更有決心守護堅持的價值，以及生活的方式。
蔡英文表示，台灣站在世界民主陣線的第一線，台灣人越團結就越安全、世界也會越安全，相信所有海外鄉親都是支持台灣走向世界最溫暖、強大、堅定的後盾。在蔡英文致詞結束後，現場同樣尖叫聲不斷。
蕭美琴也以英語、台語、中文三聲道說，今天真的非常榮幸，第一次以駐美代表身分歡迎蔡英文過境美國，這個榮幸應該是屬於所有的僑胞。台灣近年來在跟美國關係互動的過程中，除了非常辛苦的外交人員外，應該就是每一位Taiwanese in America、僑胞搭起橋樑、出錢出力，讓台灣在美國能夠更有尊嚴，讓台美關係能夠更緊密。
蕭美琴表示，台灣這幾年來經歷非常複雜的國際情勢跟戰略環境，但是有蔡英文踏著非常穩健的步伐，帶領這個國家一步一腳印的穩健向前，在國際上開拓更大的空間，讓台灣的民間活力、民主、科技創新，能夠在國際上讓所有台灣人感到自豪與自信，相信這都是全世界台灣人共同的期待，也是大家一起努力的目標。
墨菲說，他和太太去過台灣很多次，紐澤西州和台灣過往就有所交流，也共享文化和夢想。在紐澤西州擁有多元族群，有很多人種和文化，其中可以看到很多台灣餐廳，今晚與蔡英文同台，雙方會維持友誼、強化夥伴關係。
紐約台灣會館理事長蘇春槐也說，非常榮幸受邀出席盛宴，在座有很多為台灣打拚的前輩，紐約地區的僑胞會秉持初衷、愛護台灣，讓台灣良善的力量在紐約、美國發光發熱。
出席僑宴的台灣人公共事務會總會長、「信賴台灣」華府後援會簡明子則說，自己與僑胞努力推動讓蔡英文至華府美國國會訪問，也期盼邀請副總統賴清德以下一任台灣總統候選人、民進黨主席身分到美國訪問。