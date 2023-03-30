射殺狒狒遭綠營痛批！楊文科：生命珍貴不該淪為政治工具

六福村狒狒遭射殺！民眾黨團籲：制定誘捕野生動物SOP

▲民眾黨立院黨團召開「狒狒被射殺！野生動物保護待加強」記者會。（圖／民眾黨團提供）
▲民眾黨立院黨團召開「狒狒被射殺！野生動物保護待加強」記者會。（圖／民眾黨團提供）

記者呂炯昌／台北報導

六福村主題樂園脫逃的東非狒狒遭到獵槍射殺，全民關注的「狒狒出逃記」以悲劇收場，整個圍捕過程荒腔走板，導致桃園市政府與六福村遭到輿論撻罰。台灣民眾黨團今（30）日呼籲檢調盡速查明責任歸屬，農委會也應針對誘捕動物制定SOP，別讓狒狒死得不明不白。

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民眾黨立法院黨團副總召賴香伶、黨團副主任兼發言人楊寶楨今日召開「狒狒被射殺！野生動物保護待加強」記者會。賴香伶表示，桃園市農業局、新竹縣農業處、六福村及獵人各說各話，但如果命令並非來自政府機關，當時在場官員為何放任此越權行為，桃園市政府顯然無法推卸責任。另外，獵人的自述與桃園市農業局被發現刪改的新聞稿相互對照，顯示農業局曾以「神槍手」擊倒狒狒的說法試圖攬功，但派員擺拍延誤救治，狒狒死亡後又迅速改變說法，態度相當不負責任。

賴香伶指出，狒狒於桃園市各區流竄難以捕捉時，農委會做為《野生動物保育法》的中央主管機關，理應啟動諮詢機制，派遣專家為地方政府提供行政指導，但農委會卻任由缺乏經驗的行政人員、私人機構，在無明確標準的情況下進行捕捉作業；管理動物園的觀光局或教育部，也未盡管理之責，呼籲相關部門吸取教訓，加強動物保護工作。

賴香伶表示，都市擴張導致與野生動物生活領域重疊，衝突層出不窮，例如高雄中山大學常常上演人猴大戰，再加上台灣登記在案的大型動物園就有6座，小型觀光農場20多個。可以想見，未來動物脫逃的情況恐會越來越多，農委會必須盡快訂定處理SOP。

楊寶楨指出，日前六福村為確認園內狒狒是否走失，清點數次甚至出動空拍機還墜機，清點後宣告「動物沒有少，還多一隻」，如今卻在狒狒死亡後，改口承認狒狒出自園區。在這種效率不彰的列管方式下，若動物脫逃，無法第一時間確認逃脫來源，更無法及時研擬應對措施。呼籲相關單位規範動物園為動物植入晶片，以便於列管；執行面上來說，應以中、大型具危險性的動物為優先，且新進動物在健檢時就應施打晶片，避免日後再次抓捕及麻醉的風險。

楊寶楨直言，桃園市農業局放錯重點，不檢討狒狒抓捕過程的開槍程序、延誤就醫的責任等，事發後第一反應卻是「鞠躬」、「獻花」，作秀意味非常濃厚，對解決問題完全沒有幫助；且農業局疏失引起的延誤就醫，再由農業局舉辦喪禮，這「一手包辦」的流程顯得格外諷刺。

楊寶楨強調，動物脫逃後的抓捕流程應有更多詳盡細則來規範，尤其是開槍的授權，即使是緊急狀況，也需要擬定操作流程，過程中要有獸醫、專家在場，提供專業建議與及時救援，降低傷亡的機率。

民眾黨團呼籲，呼籲相關單位除了咎責之外，也應建立SOP、立法規範植入晶片以列管，同時加強動保和檢傷觀念，避免類似憾事再度發生。

▲民眾黨立院黨團召開「狒狒被射殺！野生動物保護待加強」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.30）
▲民眾黨立院黨團召開「狒狒被射殺！野生動物保護待加強」記者會。（圖／記者呂炯昌攝，2023.03.30）

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