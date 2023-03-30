動用二備金3000萬刺激消費 蔣萬安：吸引12萬人30億商機
台北市長蔣萬安今（30）日上午參與「Let's購台北 消費歡樂送」活動記者會，針對中央即將普發6000元現金，公布北市相關刺激消費的優惠方案。會後接受媒體訪問時，蔣萬安表示，相關刺激消費的政策將會動用到市府第二預備金3000萬元，預計將吸引12萬人次、帶來30億元的商機。
記者丁上程／台北報導
蔣萬安表示，疫情之後振興經濟、刺激消費是非常重要的施政措施，因此北市府方面動用第二預備金3000萬元進行加碼，其中最大獎除了有現金500萬以及高級轎車外，每週、每月都會有抽獎活動，希望不只能帶動北市市民的消費，也希望藉由一系列活動，吸引外縣市民眾也可以來到台北市進行觀光旅遊。
而現場記者詢問，由於抽獎活動要憑發票或收據，但部分受到疫情影響的基層多數不開發票，是否會變向導致「肥了百貨商圈、瘦了夜市」？對此蔣萬安表示，業者也可以開收據，而民眾在消費過後主動要求要開立發票或收據，並且於事後上網登錄，都有機會能夠來參加抽獎。
「我想我們最主要，就是希望大家能夠來到台北市。」蔣萬安說，北市從各個層面，不只是找美食、來住宿，甚至看藝文表演，甚至運動都可以，就是鼓勵大家能夠來台北市。蔣萬安說，也不只商圈、交通、觀光、旅宿等等全面的提升，「只要人潮來，就帶來無限的商機。」