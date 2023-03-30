6000元登記「做錯1步」！苦主急：好像錢飛了 2招可自救
普發6000元在即，不少人都選擇以「登記入帳」的模式，截至今天為止，已經有超過670萬人登記完成，預估在4月6日就能夠成功陸續入帳。不過，近日就有網友討論「6000元好像飛了.....因為我忘記確認銀行帳戶」貼文引發廣大迴響，也釣出不少同樣情況的苦主，不過好在這其實有解法！有相同問題的民眾，只要學會2招就能自救。
記者張嘉哲/綜合報導
一名網友在「Dcard」貼文指出「我去普登完沒有確定帳號......直接按了登記，如果真的帳號key錯怎麼辦，6000元好像飛了.....」貼文一出有網友也釣出表示「哭啊！我幫我媽用我的帳號欸」、「我也幫我爸用我的帳號，這樣領的到嗎哈哈哈」、「所以就算打雙證件，帳戶都是同一個人的一樣不能入帳嗎？」、「所以如果打錯可以改嗎還是怎樣？」
而事實上，其實用「登記入帳」的民眾如果資料有錯誤其實不用太緊張，民眾現在就可以上登記官網上查詢結果，如果是登記成功，但是輸入帳戶不是想入帳的，想更改「金融機構帳號」的話是可行的；而如果是登記失敗的話，也就是銀行帳號核驗失敗，其登記之健保卡號將直接結案，不提供入帳帳號修改，請重新於首頁重新登記入帳就可以囉！
所以像是網友提到用爸媽的身分證、健保卡幫忙登記，因為方便使用自己的帳戶要入帳的話，上去查詢結果肯定是被驗退的，必須要重新登記才行哦！所以不是登記了就放著不管，使用「登記入帳」的民眾，要記得上網去查詢「登記結果」，好讓自己可以在4/6順利領6000元！