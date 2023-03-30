名家論壇》方野／一隻狒狒之死

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這隻東非狒狒在3月10日被桃園平鎮民眾目擊，看到牠在路上趴趴走，消息曝光後引發熱議。之後牠在桃園新屋、楊梅等地出沒，曾闖入菜園偷吃地瓜、萵苣等，幾次被看到時，神情輕鬆自若，一臉淡定，從未傷害過任何人。因此民眾從一開始的害怕，漸漸地對狒狒「投奔自由」的行徑感到好奇，「狒狒去哪兒」成了台灣人討論的熱門話題，狒狒相關的迷因梗圖在網路上瘋傳，一時之間，台灣宛如狒狒之島，新聞成天繞著狒狒打轉。
27日下午，新聞快報「狒狒落網」結束，長達18天的逃亡生涯，民眾覺得終於結束、可以安心了，不到幾小時又傳來「狒狒死亡」的噩耗，舉國譁然。狒狒不是中了麻醉槍嗎？怎麼又說是被獵槍射中？這中間到底發生了什麼事？過去半個月大家追著狒狒的行蹤，對牠早已產生了一定的情感，原本以為牠終於要回家好好休息了，沒想到竟是過了奈何橋升天了！荒謬又曲折的情節，堪比八點檔連續劇，這下子台灣人全都炸了鍋，要找出「誰殺了狒狒」！
「抓狒現場」管控荒腔走板
不過，與其找出「殺狒真兇」，從這起事件中，更值得注意的是，台灣的動物園監管缺失及野保政策究竟出了什麼問題。時間回到27日的「抓狒現場」，當時狒狒跑到了桃園市楊梅區富岡一間民宅，從媒體報導及外流的影片可以看到，就在桃園市府的獸醫扺達時，狒狒已經倒在地上動彈不得，獸醫對著狒狒開了一槍麻醉槍後，就由桃園市農業局專委盧紀燁單手抓著狒狒手臂丟進網子裡，之後把裝在網子裡的狒狒帶到民宅外的地上。盧紀燁身為農業局人員，不僅未發現狒狒已受重傷，還露出一抹得意微笑，拿出手機和奄奄一息的狒狒擺拍，要求旁人「幫我拍一張，我要給我女兒」。
狒狒死後，盧紀燁因此丟官，此時大家才發現，他並非動物相關專家，而是農業專業，能夠空降桃園市府月領七萬多高薪，是因為曾任韓國瑜的國政顧問，又是桃園市長張善政的農業小老師。既然盧紀燁並非動物及野保專家，為何出現在抓捕狒狒現場？更扯的是，抓捕狒狒的一眾人士，竟然互不相識，有桃園市府的人、有六福村的獸醫、也有受新竹縣府委託的獵人。狒狒死後，大家互踢皮球，沒有人願意承認自己下令槍殺狒狒，最後甚至心照不宣地把責任推到開槍的獵人身上。獵人發布聲明，強調自己是合法獵人，受政府單位委託，也有告知是用自製獵槍，而六福村一位年輕人要他開槍。六福村聽到獵人的指控勃然大怒，揚言要對獵人提告。
一再說謊的六福村
弔詭的是，就在狒狒解剖後，一直以來否認脫逃狒狒和他們有關係的六福村，突然在29日深夜改口，承認「這是我們的狒狒」，但同時強調因為是自然放養，「統計上有一定難度」才會出錯。如果統計上有難度，六福村究竟有什麼底氣從一開始就否認狒狒是他們的？而且他們曾說園區裡的狒狒都有植入晶片，但此次脫逃的狒狒體內未有晶片。由此判斷，六福村從一開始就打定主意說謊卸責，或許是紙包不住火了，才會在大半夜吐實，是以為大家快睡著了，這時候發聲明殺傷力較小嗎？六福村太小看台灣人對狒狒之死的怒火，也太小看公關危機處理的重要性。
更別說，這已經不是六福村第一次出包。39年前埃及聖䴋從六福村脫逃所釀生的生態危機，至今政府每年都要耗費數千萬元，雇用專業獵人移除外來入侵種，直到現在都尚未能將埃及聖䴋「清零」。
如今，東非狒狒死了，台灣不會再次面臨外來種入侵危機，但卻也凸顯出政府相關法規不足、六福村欠缺企業責任，以及桃園市府在處理此事的消極與亳無準備，狒狒逃亡18天，這群人像是做了什麼，又好像什麼都沒做。可笑的是，桃園市府在狒狒慘死被罵爆後，竟在狒狒要送去解剖前，對裝著狒狒的置物箱鞠躬，現場備極哀戚，只差沒找孝女白琴跪地哭爬。狒狒若天上有靈，看到這些荒謬的人類，或許會哭笑不得。一隻狒狒之死，讓我們看到了張善政的桃園，除了酬庸自己人之外，什麼都沒準備好。
●作者：方野／資深媒體人
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