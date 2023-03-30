轟簡體字滲透教材　民進黨：侯市府淪中國統戰教室

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張志豪表示，國民黨可能的總統參選人侯友宜，已經有多篇媒體報導盛傳侯友宜在下周開始的4月份，就會有宣布參選總統相關的重大舉動，侯友宜面對各界追問他對九二共識的看法，口口聲聲強調「中華民國是我的國家，台灣是咱的厝！」，但嘴巴說的跟做的不一樣，請侯友宜講清楚說明白，不能再用「強國的棋子」這種綜合「等距論」和「疑美論」的模糊論調來含糊其辭。
發言人卓冠廷表示，3月28日接獲新北里長反應，環保局主辦的環境公民教育推廣計劃，總花費公帑510萬元，以里長為對象的種子講師培訓課程，其中環保教具竟然採購淘寶網就買的到價值人民幣5.64元的商品，發給里長們簡體字的教材說明書，有里長看到非常錯愕，怎麼會在市府大樓裡上課，還用簡體字教材，質疑侯友宜市政團隊是故意用簡體字手冊，「竟然讓用公帑辦的培訓課程，成為中國統戰的教室。」
卓冠廷強調，隨著前總統馬英九到中國祭祖，自降國格，不斷鬧笑話，國民黨侯友宜面對各界追問他對九二共識的看法，雖然有「國家是中華民國，台灣是咱的家」這種新說法，但還是在兩岸國政議題上，使用籠統、溫情的語言想含糊帶過。
更諷刺的是，侯友宜對於守護台灣這個家，守護文化，其實一點概念都沒有，新北里長在新北市府大禮堂，在自己家上課，居然用的是簡體字的教材，真的是離譜至極，連中華民國有別於中共的繁體字都守不住，人民怎麼期待他守住台灣。
新北市議員陳乃瑜表示，黨團前總召陳啟能去年10月就開過記者會，批評中國民眾為泰國藝人在公車上投放廣告，內容竟然使用「歡迎泰國藝人來中國」的簡體字樣，要求新北市府有責任把關廣告內容，不能成為中國統戰和文化侵略台灣的幫凶。而侯友宜團隊顯然不把這當一回事，現在還讓簡體字教材在市府裡使用，顯示侯友宜為了爭取國民黨總統提名，立場越來越傾中，市府團隊恐怕也不避嫌了，才會讓簡體字不斷在新北出現，這是新北市民沒辦法接受的。
新北市議員李宇翔表示，今年2月新北消防局才被踢爆，採購2台CPR自主學習機，是中國廣西製造，開機畫面、桌面圖示及教學影片都是簡體字，維修螺絲也是中國特規，消防局還要去淘寶買中國的螺絲起子，才能順利打開機身，這些都是侯友宜市長表面上說「台灣是咱的厝」，檯面下已經跟中國往來密切，才會不斷讓中國貨和簡體字，在新北市府裡出現。
如今事隔一個月，新北市府又被里長踢爆，在市府的環保研習中，使用淘寶貨和簡體教具，這顯示新北市府毫無警覺，連如此基本的檢查工作都沒有心，而造成市府上下毫無警覺的根本原因，就是新北市長侯友宜的態度所導致，侯友宜對於九二共識的議題不能再閃躲，一定要論述清楚，給人民交代。