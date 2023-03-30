iPhone今年6月有新功能？WWDC23更新5大系統 亮點一次看
最受科技圈關注的Apple 全球開發者大會(WWDC)將於台灣時間6/6凌晨～6/10登場舉辦，依舊採用線上形式舉行，開發者和學生也有機會於開幕日親自參與位於 Apple Park 的現場特別活動。這次線上內容所有開發者皆可免費參與 WWDC23，會議中將展示 iOS、iPadOS、macOS、watchOS 和 tvOS 的近期創新，預料也會公布Apple design awards表揚年度最佳設計。
記者周淑萍/綜合報導
這年 WWDC23預料5大系統都會翻新，包含iOS 17、iPadOS 17、macOS 14、watchOS 10、tvOS 14，此外，傳聞許久的AR / VR 頭戴式據傳也有望現身，各界爆料大神預測，WWDC23推出的首款 AR / VR 頭戴式裝置有望與iOS 17 搭配使用。
至於和用戶最貼身的iPhone 作業系統iOS 17，之前有傳聞因為火力集中在AR/VR 頭戴式裝置上和對應的「xrOS」新系統，導致iOS 17改版幅度不如預期，此外，外媒也點出iOS 17改版重點主要將聚焦於四個面向，包含：支援xrOS系統與頭戴式裝置的應用、新版CarPlay車用導航應用、Siri功能優化與支援第三方應用程式的側載等。
另外，WWDC23除了 Keynote 和 State of the Union 演講中宣佈的內容，今年的線上活動還將包括講座、一對一研究室，以及與 Apple 工程師和其他開發者互動的機會。開發者和學生也有機會參加台灣時間 6 月 6 日在 Apple Park 舉辦的特別活動。