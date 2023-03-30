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尪「家庭主夫當7年」拒回職場！高薪人妻心累：要你何用

▲一名高薪人妻抱怨老公當家庭主夫7年，請他回職場卻再三推託。（示意圖／Pixabay）
▲一名高薪人妻抱怨老公當家庭主夫7年，請他回職場卻再三推託。（示意圖／Pixabay）

記者李惠婷/綜合報導

一名人妻發文抱怨自己的婚姻，首先交代自己年收約250萬，生完孩子、做完月子便回去上班，老公則是在孩子出生後便離職在家照顧，故家庭支出由她一肩扛起，除了日常開銷外，她還會依老公的興趣及要求支付他「薪水」，每個月開銷大約15萬左右。可後續孩子長大，她希望對方回歸職場，對方卻用各種理由推託，最後甚至提出「1條件」，讓人妻心灰意冷。

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原PO於Dcard說明，這期間家務部分多由老公處理，但自己9、10點下班後還是會幫忙，而假日老公認為平時小孩都是他帶，所以假日由原PO照顧，她感嘆：「看出問題了嗎？我工作之外的休息時間都沒辦法休息」。

小孩在3歲時送至幼兒園，老公在家的日常是打掃、洗衣及偶爾做飯，其他時間多在打球、打電動和騎腳踏車，於是她開口要求對方找個兼職工作，但總被各種理由拒絕。直至如今孩子上了小學，夫妻倆仍在討論此問題，可老公表示「已經離開職場7年了，找不到什麼好工作，要我回去上班對我不公平」。

▲（示意圖／取自pixabay）
▲老公在孩子出生後便一直在家照顧孩子，如今小孩長大，人妻希望他能返回職場。（示意圖／取自pixabay）
老公的這回答令其產生離婚的念頭，認為「錢是我在賺、平常家務我也有做，那我需要這個老公幹嘛？」，可當對方知道她的這個想法後，表示自己當全職爸爸很辛苦，且這些年因為家庭原因沒有任何收入，若要離婚原PO得分出一半的財產。這讓人妻更加心累，認為「結婚8年⋯我每天像個陀螺轉不停」，「若真的要如他所說分一半財產給他當這幾年沒工作的補償，我這8年努力賺的錢都會歸零⋯不是給他就是給這個家」。

貼文發出引起熱議，部分網友認為倆方事前應已溝通過，「如果妳老公從一開始就說要當家庭主夫，妳也答應了，妳現在才想反悔的確對妳先生不公平」、「你平均9-10點下班，到家可能也很晚了，孩子基本上都老公顧吧？接送、飲食、教養都他張羅，老公要承擔被社會看不起是主夫、全心全意照顧小孩、為他們教育著想，努力陪伴孩子到國小了，離開職場那麼久找個3萬的工作的確不划算啊，小孩送安親或是照顧等等費用就差不多三萬了。你要離婚老實說有點過份吧，我自己幫朋友帶過孩子，寧可去上班被老闆罵」。

有網友表示，若人妻真想離婚也不想分財產的話要多蒐集證據，「如果可以證明錢都妳在賺、事都妳在做，老公對婚姻生活沒什麼貢獻的話，離婚是可以不用平分的，肯定是妳的妳全拿或是少部分給他，可以找律師詢問該蒐集哪些證據，開始準備離婚，不然這樣妳遲早累垮」。

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