出席工商早餐會　陳建仁：攜手拚經濟、維繫下個10年領先

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陳建仁指出，由於全球經濟放緩及國際政經變數仍多，加上今年是台灣邁向疫後復甦的關鍵年，政府落實推動「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」，不僅將普發現金每人6000元，以發揮促進內需的效果，也推動產業及中小企業升級轉型、強化基礎建設、擴大公共運輸補貼、加速吸引觀光客來台、強化農業基礎建設等，以確保成長動能及提升中長期發展韌性。根據行政院主計總處預估，在疫後特別預算施行後，今年經濟成長率可望達到2.5%。
為推升經濟發展動能，陳建仁強調，政府持續推動「投資台灣三大方案」，以驅動投資，並推進「六大核心戰略產業」，鞏固台灣在世界科技的關鍵領先地位。「投資台灣三大方案」的累積投資金額已超過2.04兆元，帶來超過14.4萬個就業機會。去年僑外資來台投資金額也突破133億美元，比前年增加78%，不但是15年來最高，也寫下歷年第3高的紀錄，證明國際投資人對台灣具有高度信心。
陳建仁指出，國人共同努力再加上中央與地方政府，以及政府與民間同心協力，使台灣防疫成果驚艷全球；2019、2020年台灣經濟成長率居世界領先地位，疫情期間也凸顯生醫產業的重要性，並印證生技醫療對國家安全的重要戰略地位。因此政府將持續推動生技產業發展，以及新興醫療戰略技術開發與產業化，並已擬具「再生醫療法」、「再生醫療製劑條例」草案送請立法院審議中，希望這個會期就能通過，並透過政府與民間的努力，共同打造下一座護國神山。
陳建仁說，自己也曾擔任「國家生技醫療產業策進會」總顧問一職，非常感謝會長翁啟惠、副會長楊泮池努力，而工商協進會已規劃成立生技委員會，並邀楊泮池擔任顧問，相信將可讓台灣生醫產業的推動更上層樓。
在提振台灣觀光產業方面，陳建仁表示，台灣一年最高曾有1200萬人次觀光客來台，面對疫後觀光旅遊潮，政府將透過「加速擴大吸引國際觀光客方案」，期望在今年達成600萬人次觀光客來台的目標，並盼明年恢復到1200萬人次來台的水準。
談及推動台灣永續發展議題，陳建仁指出，總統在2021年宣布台灣要走向「淨零轉型」，2022年3月政府也公布「台灣2050淨零排放路徑及策略總說明」。立法院今年1月三讀通過《氣候變遷因應法》，將「2050淨零排放目標」入法。而他上任後首份批示的公文，就是「淨零排放路徑112-115綱要計畫」，預計4年投入743億元，這不僅攸關國家競爭力，也關係環境永續。
此外，政府也積極投入再生能源發展。陳建仁表示，去年我國再生能源發電量已達200億度電，占全年8%，創歷史新高。其中太陽光電的推動量2.5GW，是有史以來最高的一年，離岸風電已累積設置191座離岸風力機，今年併網的風場，也將有約2.2 GW的風電可進入電網。未來政府將持續加速整體綠能發展進程，確保穩定供電，並兼顧降低空污及減碳等目標。
陳建仁指出，俄烏戰爭後，國際燃料價格大漲，各國紛紛調漲電價，鑑於我國各項能源皆仰賴進口，調整電價實屬不得已的決定。但政府仍在顧民生、顧產業的考量下，衡平設計電價調整方案，希望透過政府、民眾、企業共同調適，一起度過這波全球性燃料價格飆漲風暴。
在充裕產業所需人才方面，陳建仁表示，為解決我國工作年齡人口減少及結構老化等問題，政府積極推動人才培育、延攬與留用，目前已成立包括11所國家重點產業領域研究學院，其中包含半導體、金融、循環經濟、人工智慧及跨域科技產業創新等，加速培養產業所需人才。此外政府也積極推動「強化人口及移民政策」，至今所核發的「就業金卡」已突破6800張，成功吸引半導體、離岸風電、金融等各領域的外籍高階專業人才來臺發展。同時政府也藉由「移工留才久用方案」，將優秀且成熟的外籍技術人才留為國用。
陳建仁進一步說明，為讓年輕世代能夠獲得更好的就業機會及薪資所得，政府也積極推動2030雙語政策，培養台灣人才接軌國際，同時呼應國際企業來臺深耕，讓台灣產業能夠連結全球，打造優質的就業機會。
最後陳建仁再度感謝工商領袖對政府施政的支持，此次共提出25項重要提案，對政府政策設計及推動助益甚深，也促進政府與工商界的合作。未來政府將持續與工商業界攜手拚經濟，期盼透過大家的努力，讓台灣經濟更有韌性，一天強過一天，共同打造一個「溫暖而堅韌」的台灣，讓台灣在下一個10年，更具備面對內外挑戰的韌性及持續領先的競爭力。