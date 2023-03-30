會晤紐澤西州長墨菲 蔡英文期盼繼續支持台灣接軌國際
總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」於美東時間29日晚間（台北時間30日上午）結束在美國紐約第一天的過境行程，總統府副秘書長張惇涵於晚間轉述指出，蔡英文29日19時赴僑宴前，與紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）進行會晤，並感謝美方支持台灣，強調要持續深化台美合作，共同加強產業韌性與全球供應鏈安全。
記者黃宣尹／紐約報導
張惇涵說明，蔡英文感謝墨菲也撥冗參與今天僑宴，並有機會面對面會晤交流。其中，蔡英文談及四項重點，首先，她感謝美國總統拜登上任後，不斷以具體行動表達對台灣的支持，這三年多來，台美雙方共同經歷並克服許多挑戰，合作夥伴關係前所未見、緊密堅實。
張惇涵表示，第二，墨菲從商時期對台灣非常熟悉，蔡英文亦感謝墨菲從政後長期支持台灣，期盼身兼「全國州長協會」主席及「民主黨州長協會」主席的墨菲能夠促進雙方更多合作交流。
張惇涵接著說明，第三，蔡英文感謝紐澤西州議會今年2月通過友台決議案，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），以及支持台灣有意義參與國際組織。蔡英文期盼墨菲州長與議會領袖能持續支持台灣接軌國際。
張惇涵表示，最後，墨菲向蔡英文闡述紐澤西州以2030年70%綠能、2035年100%綠能為目標，蔡英文認為這與台灣推動能源轉型的努力方向一致；而墨菲推動的「創新經濟」、「基礎建設經濟」，與台灣的「六大核心戰略產業」推動方向不謀而合，期盼未來在台灣與紐澤西州的經貿互動良好基礎上，持續深化雙方從人才到產業，在高科技、綠能等各項領域的交流合作，加強產業韌性與全球供應鏈安全。