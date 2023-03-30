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會晤紐澤西州長墨菲　蔡英文期盼繼續支持台灣接軌國際

▲蔡英文抵紐約受到僑胞熱烈歡迎，隨後其就與墨菲進行會晤。（圖／總統府提供）
▲蔡英文抵紐約受到僑胞熱烈歡迎，隨後其就與墨菲進行會晤。（圖／總統府提供）

記者黃宣尹／紐約報導

總統蔡英文「民主夥伴共榮之旅」於美東時間29日晚間（台北時間30日上午）結束在美國紐約第一天的過境行程，總統府副秘書長張惇涵於晚間轉述指出，蔡英文29日19時赴僑宴前，與紐澤西州州長墨菲（Phil Murphy）進行會晤，並感謝美方支持台灣，強調要持續深化台美合作，共同加強產業韌性與全球供應鏈安全。

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▲總統府副秘書長張惇涵於紐約轉述蔡英文與紐澤西州長墨菲互動狀況。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.30）
▲總統府副秘書長張惇涵於紐約轉述蔡英文與紐澤西州長墨菲互動狀況。（圖／記者黃宣尹攝，2023.03.30）
張惇涵說明，蔡英文感謝墨菲也撥冗參與今天僑宴，並有機會面對面會晤交流。其中，蔡英文談及四項重點，首先，她感謝美國總統拜登上任後，不斷以具體行動表達對台灣的支持，這三年多來，台美雙方共同經歷並克服許多挑戰，合作夥伴關係前所未見、緊密堅實。

張惇涵表示，第二，墨菲從商時期對台灣非常熟悉，蔡英文亦感謝墨菲從政後長期支持台灣，期盼身兼「全國州長協會」主席及「民主黨州長協會」主席的墨菲能夠促進雙方更多合作交流。

張惇涵接著說明，第三，蔡英文感謝紐澤西州議會今年2月通過友台決議案，支持台美洽簽雙邊貿易協定（BTA），以及支持台灣有意義參與國際組織。蔡英文期盼墨菲州長與議會領袖能持續支持台灣接軌國際。

張惇涵表示，最後，墨菲向蔡英文闡述紐澤西州以2030年70%綠能、2035年100%綠能為目標，蔡英文認為這與台灣推動能源轉型的努力方向一致；而墨菲推動的「創新經濟」、「基礎建設經濟」，與台灣的「六大核心戰略產業」推動方向不謀而合，期盼未來在台灣與紐澤西州的經貿互動良好基礎上，持續深化雙方從人才到產業，在高科技、綠能等各項領域的交流合作，加強產業韌性與全球供應鏈安全。

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