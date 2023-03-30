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職業缺乏發展性該離職？AI巨浪恐掀取代潮

▲1111人力銀行發言人黃若薇表示隨著科技快速發展，近幾年內職場結構就會有明顯變化，AI的確能取代最簡單、初階的工作。（示意圖／NOWnews資料照）
▲1111人力銀行發言人黃若薇表示隨著科技快速發展，近幾年內職場結構就會有明顯變化，AI的確能取代最簡單、初階的工作。（示意圖／NOWnews資料照）

記者黃仁杰／台北報導

近日PTT Job版上有鄉民提問「大家的工作皆有發展性嗎？」，引發熱烈討論，在該篇文章中，原PO好奇若非高階工作，大家在找工作時都會考慮到發展性嗎？還是只需考慮到薪水多寡呢？原PO補充說明目前的工作是真的很閒，閒到想來批踢踢上問大家的想法，但薪水也是只有少少35K
，「萬年不變的薪水，加上萬年不變的閒」，這樣的工作條件該離職嗎？還是繼續穩穩的做下去？網友指出「發展性不見得是當主管，而是要擔心你未來不會被AI取代」。

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不少網友認為「沒發展性又低薪的工作=取代性超高」、「如果還沒滿30又沒祖產，建議你挑對產業很重要」、「現在是低薪族、未來是職缺直接消失」、「沒看到銀行已經大量啟用AI客服了嗎」、「當然會考慮，發展性、穩定、薪水缺一不可」。1111人力銀行發言人黃若薇表示隨著科技快速發展，近幾年內職場結構就會有明顯變化，AI的確能取代最簡單、初階的工作，但需要核心思考能力的工作還是人類才能勝任。因此求職者該思考的是目前工作的「可替代性」有多高，並為轉換職涯做好準備。黃若薇也提醒求職者要與時俱進強化使用數位化工具的能力，將AI視為提升工作效能的輔助工具，才能在未來AI的時代保有職場競爭力。

根據1111人力銀行資料庫顯示目前工作機會數達64.7萬筆，表明整體產業徵才熱度未減，光是科技資訊業相關工作機會數就有近6萬筆。1111人力銀行發言人黃若薇提醒現代人退休的年紀不斷地往後，找工作時除了評估薪資待遇、員工福利外，也別忽視產業職務的長遠發展性，建議上班族或是準社會新鮮人不妨利用此機會，搜集就業市場資訊並了解不同的企業文化，也可利用免費的社群媒體內容掌握最新職場動態，為職涯轉換做好充足準備。

黃若薇指出，全民迎接數位時代來臨，1111人力銀行和「科技島」社群網站合作，集結專家學者共同開設免費線上課程，包括智合科技總經理李忠軒、台大資工系副教授陳縕儂、連續7年美國微軟全球最有價值專家MVP李啟龍、核果智能科技執行長李厚均以及台灣人工智能產業協會講師孫善堂等人接棒開講，今（30）晚由知名Youtuber科技旅人毛巾擔任講師，分享生成式AI對專業創作者有什麼幫助，還有哪些最新的超好用工具，只要登入1111會員即可免費報名上課。

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