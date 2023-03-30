清明連假疏運　高鐵、台鐵加開班次增23％運量

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省道部分，外交部指出，在台9線蘇花路廊蘇澳（南向）、蘇花改（雙向）、崇德（北向）路段實施大客車優先道，並進行大貨車時段性管制通行措施；此外台61線西濱快速公路於鳳鼻至香山路段封閉2處平面路口及封閉台68線南寮端南下出口匝道，並於竹南路段封閉6處平面路口，提升西濱公路行車效率。
大眾運輸方面，交通部為鼓勵民眾於春節搭乘國道客運出遊，提供民眾搭乘國道客運享有票價及轉乘優惠（87條國道客運路線享平日優惠或原票價85折、48條台灣好行路線持電子票證享半價優惠、以及10小時內轉乘在地客運享一段票或基本里程免費），另搭乘國道客運前往東部再加碼票價與租車優惠（在指定日期4人同行1人免費，以及持國道客運購票證明租車再享優惠）。
雙鐵部分，高鐵方面共加開262班次列車（南下114班、北上148班），總計7天提供1257班次列車的旅運服務；台鐵部分，全線加開各級列車總計232列及加掛車廂85列次，並於4月1日至4月5日，每日開行湖口至花蓮間區間快車2列次，共10列次，加開東部幹線返鄉及返工實名制列車各4列次，合計8列次，以及加開東部幹線紅眼列車返鄉返工各1列次。於4月1日至4月5日每日加開七堵至高雄區間快車各1往返。
航空部分，共計提供1844架次、17萬4954個座位，其中離島管制航線計1572架次，16萬3564個座位，航空公司將視旅客需求情形適時加開班機以疏運旅客；海運部分，台灣本島與離島間10條航線，規劃1155航次，總運能27萬3304人次運能。
交通部指出，因應清明節連假，已請各疏運單位務必做好各項運具安全整備與防疫工作，並依現場狀況調度指揮，以順利完成疏運任務。