季芹「超穩投資法」8年獲利150%！每個月存1000元也可以

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季芹從小就受到爸媽勤儉持家影響，14歲出道後就被媽媽叮嚀，一定要提前養成儲蓄理財的觀念，因為演藝圈不像上班族那樣穩定，也讓季芹在17歲那年學會記帳，20歲時爸爸還與她分享「定期定額投資基金」的觀念與成果，才讓她開始漸漸產生興趣。
不過季芹透露，她出道以後的收入幾乎還是交給媽媽管理，結果到她30歲之前，連銀行匯款單都不會填寫，自從和王仁甫結婚後也失去演藝圈的收入，這才讓季芹想起媽媽說過的話，便開始努力研究投資和理財，決定先從她最喜愛的「定期定額投資基金」做起。
儲蓄記帳重要性！小資族也可以
季芹強調，儲蓄真的很重要，只要1天可以省下10幾元，那1個月就能省下幾千元，1年就省下萬元，直呼：「不要小看儲蓄的力量！」她也說，一般小資族也能從每個月薪資的3分之1或4分之1存下錢來，並在不影響自己的生活情況下儲蓄。另外，還要養成記帳習慣，不僅可以一一檢視自己的花錢習慣，還能抓出到底是哪個環節出了問題。
她也分享自己最愛的「定期定額投資基金」的心得，就像在強迫自己存錢一樣，透過銀行每個月自動扣款，等累積到一筆金額後就可以考慮投入股票市場。
研究投資變習慣！8年獲利150%
由於投資一定有風險，因此，季芹就秉持著「雞蛋別放在同個籃子」的道理，不把所有金額通通丟在同一檔股票或基金上，而是將其分成積極型股票和高股息股票來分散風險，前者賺得快，後者賺得久，雙管齊下才能賺得更多，以免因小失大。
此外，季芹在這段期間從零開始，認真鑽研所有金融資訊，包含理財書籍、影音，甚至還在手機安裝理財APP，把它變成生活習慣，自然培養出適合自己的理財方式，結果季芹成功在短短8年內締造出基金報酬率150%的傲人成績單。
挺過新冠疫情！別想永遠賣高買低
事實上，季芹在2021年曾在接受《NOWnews今日新聞》專訪時強調，「不要永遠想賣在高點，買在低點。」設定合理的投資報酬率以及觀看大盤的狀況再做決定，最終也讓她順利在當年航運大漲時賺得漂亮，下車也漂亮。
季芹也分享2008年全球金融風暴時，她剛好和王仁甫去菲律賓渡假，結果太享受旅行的快樂，導致她連續5天都沒有看盤，一回台灣才發現跌停3天，「真的是換了一次經驗。」不過季芹依舊秉持著正向態度，認為錢財來來去去，有獲利時就帶著家人們出國旅遊、吃大餐，失利時就嘆嘆氣，不再多想，就當成繳學費，好好檢討自己，整理好心情再繼續新的投資。
對此，財經專家葉芷娟表示，其實季芹的投資觀念都還蠻正確的，經過認真計算後，發現8年內要達到報酬率150%是可行的，等於在告訴大家，這個數字是辦得到的。葉芷娟也給喜歡「定期定額」的讀者們建議，第一，在每個標的要懂得適時停利，才能避免悲傷曲線的發生，確保獲利入袋；第二，要記得所有標的，一定要堅持至少2年的時間，即使面對市場下跌也不能停扣。
※【NOWnews 今日新聞】提醒投資人，投資一定有風險，投資有賺有賠，申購前應詳閱公開說明書，學習正確的投資觀念才能將損失的風險降至最低。