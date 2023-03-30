高捷站長高歌陪五迷等車 「比市長好聽」陳其邁罵可惡
人氣團體五月天29日於高雄世運主場館舉辦演唱會，吸引大量五迷湧入，大量五迷散場時在高雄捷運世運站排隊等候，現場突然有人拿麥克風高唱〈月亮代表我的心〉，原來是前來支援的橋頭站長林忠明用歌聲陪伴樂迷的等車時光，高雄市長陳其邁今（30）日笑說「林站長真的可惡，唱歌比市長還好聽，罰他繼續唱」。
記者鄭婷襄／高雄報導
清明連假即將起跑，高雄市也同時迎來五月天、阿妹、大港開唱等三場大型演唱會，今天起由五月天打頭陣，數萬五迷湧入高雄世運主場館，為因應散場人潮眾多，高雄市政府增派人員加強引導民眾至捷運世運站搭乘，增開捷運區間車，加密捷運班距至3分鐘，並加派散場接駁車將五迷快速載運至高鐵左營站轉搭高鐵，演唱會於10時20分結束，於11時20分完成疏運，費時60分鐘就疏散完人潮。
而當五迷在高捷世運站等候捷運到站前，車站月台竟有人拿著麥克風高歌，原來是前來支援的橋頭站長林忠明用歌聲陪伴樂迷的等車時光，邊唱還邊和等車民眾握手，宛如一場小型演唱會，還被五迷笑說是場外安可曲，贏得熱烈掌聲。
高雄市長陳其邁表示，這些同仁都很辛苦，五迷在聽演演唱會，但他們也不能進去，警察、消防、醫護，還有捷運局、交通局、捷運公司的同仁都很辛苦，犧牲他們的時間，非常感動，也謝謝他們，在捷運站為了安撫大家趕車、等車的心情，與大家同樂，很有創意，「假如是我唱歌的話，大概一唱大家全部都跑上車了」，林站長唱歌真的很好聽，笑說「等他忙完再幫他辦一場演唱會」。