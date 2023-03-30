無良囤蛋出沒中！先學「3秘訣」秒揪出臭蛋：挑越小越好
缺蛋風波不斷延燒，農委會採購進口雞蛋補足缺口，當進口蛋陸續進口後，市面上也出現許多無糧囤蛋的商家，緊急拋售不新鮮的雞蛋。對此，烹飪專家連愛卿也提醒民眾，想要挑選好品質的雞蛋可以注意蛋殼的顏色、緊實度，打開後注意蛋黃狀態，就能分辨出不新鮮、臭掉的蛋，挑越小的蛋品質越佳。
記者鍾怡婷/綜合報導
台灣缺蛋危機延燒數月，農委會開賣第一批進口蛋後，社群貼文、市面上紛紛出現囤蛋出清的亂象，為了避免民眾誤買不新鮮的雞蛋，《NOWnews》請教烹飪專家連愛卿親曝挑蛋秘訣，首先，最簡單評斷是否為過期的蛋的重點，不需要觸摸就能從蛋殼外觀有效判對雞蛋新鮮度，無論什麼顏色的雞蛋，只要足夠新鮮，外殼就會呈現緊密結實，要避免蛋殼看起來鬆鬆、透透、有淺灰斑點就是不好的雞蛋，新鮮的蛋殼會粗糙、光滑面少。
再來買回家後也可以透過鹽水判定，放進20％的鹽水，若是有浮上來就是品質不佳的雞蛋，沉入水中就是新鮮的雞蛋。按正常狀況來說，雞蛋最佳嚐鮮期是在一週內，目前市面上的囤貨但看起來長達12至20天。
最後，連愛卿也提醒，雞蛋按造生產批次會有大中小差異，小號雞蛋約莫是40到45公克、中號是50至55公克、大號約有55至65公克，蛋雞生產的第一批雞蛋會比較小，稱為初軟蛋，後面越生會越大顆，但營養素也會越來越少，因此挑選小顆的雞蛋品質更佳，但缺蛋時期大顆的蛋也是可以食用，只有營養素差異，不會有安全疑慮。
食品業者也提醒消費者，買蛋要選擇正常通路，就是原本有在銷售雞蛋的地方，短期出現非正常銷售雞蛋通路的蛋，尤其是非洗選欄蛋會有短效期的風險，這類雞蛋都是有囤蛋來套利的無良商人，在利市時期突然賣蛋，然後尾盤、效期逼近，開始出清，縱使有價格優勢也不建議購買，若是買到臭蛋反而得不償失。