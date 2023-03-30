鴻海0到6歲公司養　3年1574位寶寶受惠

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鴻海集團總財務長黃秋蓮於活動中致詞表示，少子化是國安危機！其實也是產業危機，現在生的越來越少，未來人才也就會越來越少，這會降低台灣在國際上的競爭優勢。因此鴻海積極打造員工孕育子女的最佳職場環境，希望讓員工好好照顧下一代，並為提升國家未來競爭力盡一份心力。
在鴻海台北總務總處工作的曾為翔，工作性質需要早出晚歸的他提到，近期迎接新生命的誕生後，工作之餘就算再忙碌心裡只要想著家裡還有個小寶貝在等著他，頓時壓力釋放、心情就會放鬆許多。言談間充滿著新手爸爸的喜悅，而有了公司的育兒津貼福利，喜歡小孩的他也分享之後願意再多生幾胎，笑說拼個雙胞胎也沒問題。
任職於S事業群經營管理部，準備當新手媽媽的謝宇雯表示，多了補貼讓自己更有勇氣去生小孩，也可以讓他們選擇更專業的育兒環境」。在中央企業溝通總處政府關係服務的陳顥仁透露，養小孩很花錢，從剖腹產出生、準備育嬰用品、找托嬰中心及幼稚園等費用，對夫妻來說是很大的負擔。公司每月發放1萬5千元的津貼，足以支付孩子學齡前的費用，減輕不少經濟壓力。
鴻海人資長夏國安在活動中，也親自分享育兒補助、人才留任及生育趨勢等關鍵數字剖析。整體來看，在2020年至2022年「0到6歲扶養比」的平均數字，鴻海公司佔比30.4%，等於每10位鴻海員工就有3位家中有0到6歲的小朋友，遠超過台灣佔比7.8%數字；從粗出生率來計算，鴻海公司佔比3.4%，也是高於全台灣佔比0.65%。
鴻海育兒福利津貼自2015年大幅提升，以「媽媽福袋」形式提供同仁從產期開始一系列補助，讓準媽媽安心迎接新生命；2020年調整方案，加碼補貼成「0到6歲」每月1萬5千元的育兒津貼，由鴻海協助每位鴻海寶寶健康成長至7足歲前為止，總累計可領126萬元整，且不限子女數量，鼓勵員工多多生育。同時，體恤準媽媽孕期的辛苦，每月1萬5千元車資補助也調整為預產期前３個月使用。