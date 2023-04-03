韓國大勢女團來了！「她們」人氣最高奪冠　前3名難超越

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「BLACKPINK」打破數十項紀錄！推動韓流的重要角色
BLACKPINK出道於2016年8月8日，為YG娛樂旗下女團，身為怪物新人，她們剛出道就靠著〈Boombayah〉一曲打破「最快破億的出道曲」及「瀏覽數最多的出道曲」的MV紀錄，至今還未被超越，出道滿1年就擁有4首破億MV，影響力越來越大的BLACKPINK，曾被《CNN》、《好萊塢報導》、《富比士》、《告示牌》等主流媒體公認為推動韓流的重要角色，也將這股風潮注入歐美音樂市場。
4名成員除了各自成為精品大牌的代言人，還是首位登上科切拉音樂節的女子團體及亞洲藝人，且曾被委任成為聯合國氣候變化大會（COP26）的宣傳大使，從出道至今突破至少數十項紀錄，在國際間具有非常強大的影響力。
第三代K-Pop女團代表！「TWICE」在日本也紅爆
TWICE出道於2015年10月20日，所屬經紀公司為JYP娛樂，裡頭包含娜璉、定延、志效、多賢、彩瑛、Sana、Mina等7名成員是通過實境類節目《SIXTEEN》篩選而出，子瑜及Momo則是追加成員。
TWICE到2022年之前，在韓國的專輯銷量已經超過1000萬張，全球則是高達1468萬張，紀錄為韓國女團第一，也被韓國文化振興院「2017韓流白皮書」列為第三代K-Pop女團代表，尤其更是靠著〈TT〉一曲聲名大噪，在國際間成為膾炙人口的歌曲，在日本的人氣亦是相當可觀，還成為第一個連續三年摘下MAMA年度歌曲獎的歌手，在全球擁有高人氣毋庸置疑。
曾打敗BLACKPINK！(G)I-DLE來勢洶洶難抵擋
(G)I-DLE於2018年5月2日出道，為Cube娛樂旗下女團，憑藉著出道曲〈LATATA〉打出響亮名聲，且出道僅20天，就在音樂節目《THE SHOW》中奪得首個一位，這之後就不斷穩定成長，粉絲也累積越來越多。
2020年(G)I-DLE以迷你三輯《I trust》奪下58個國家的iTunes專輯榜冠軍，創下韓國女團的新紀錄，雖然2021年面臨成員穗珍的離開，但她們仍不斷締造佳績，2022年(G)I-DLE在YouTube上的官方MV已經播放超過20億次，是第四代女團第一也是唯一達到此紀錄，也以2022年女藝人銷售最高唱片紀錄940K的成績，打敗了BLACKPINK，實力不可小覷。
每個成員都實力堅強！「自生偶像」MAMAMOO很難不愛
MAMAMOO出道於2014年6月19日，經紀公司為RBW娛樂， 以〈Mr.曖昧模糊〉一曲進入世人眼中，團體特點就是各個成員都具備堅強實力，在表演時可以自由轉換不同擔當，且也參與多首歌製作，甚至〈Mr.曖昧模糊〉還是由成員玟星親自參與編舞，因此也有「自生偶像」的別名。
不只在歌曲上展現強大實力，MAMAMOO成員個性都十分活潑，無論是私下相處或是在綜藝節目上，表現都讓粉絲相當喜愛，MAMAMOO因個性圈粉無數，又有堅強實力，演唱會時常被秒殺，不僅人氣居高不下，且粉絲忠誠度驚人。
剛出道就實力驚人！ITZY魅力席捲全球
ITZY出道於2019年2月12日，經紀公司為JYP娛樂，是JYP繼2015年TWICE後，時隔4年再度推出的新人女團，以首張單曲專輯《IT'z Different》出現在世人面前，主打歌〈DALLA DALLA〉MV公開不到一天，在YouTube觀看次數就達到1710萬，剛出道就用超強實力宣告「ITZY來了」！
不僅如此，ITZY才出道26天，就在節目《人氣歌謠》中獲得首次三冠王的榮耀，打破前輩2NE1的記錄，ITZY的人氣隨著時間上升，2020年發布第二張迷你專輯時，主打歌〈WANNABE〉 MV在發布不到5天，就達到5千萬的觀看數，不只突破團體過往紀錄，更因為MV的拍攝手法、創意，深受國內外粉絲喜愛，目前ITZY的IG粉絲數為1881萬，5位女孩的魅力早已席捲全球。