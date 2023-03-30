分手陳零九1個月！呼呼突PO照：如果我回頭，你會在那嗎
歌手陳零九日前宣布和交往10年，擁有甜美臉蛋、傲人身材的網紅女友呼呼（林芷瑩）分手，震驚外界。事隔一個多月，她透過IG發文抒發心情：「不管發生什麼，雨後總會天晴，如果我回頭，你會站在那嗎？」讓粉絲們立刻聯想到分手陳零九一事，紛紛留言替她加油打氣。
記者郭佩蓉/綜合報導
呼呼昨日在IG曬出到日本旅遊的美照，表示：「如果我回頭，你會站在那嗎？」今日又PO出微笑美照，似乎在對自己喊話：「不管發生什麼，都要保持笑容，雨後總會天晴，要一直可愛下去。」
雖然文內並未提及分手一事，不過貼文內的一字一句，仍引發網友聯想，紛紛留言直呼：「加油」、「抱」、「美美的呼呼，可可愛愛」、「我們會一直陪呼」、「呼呼是越來越可愛」、「呼加油」、「一直都在」、「勇敢的呼呼，超正。」
事實上，陳零九於2016年公開認愛呼呼，兩人今年2月19日同步宣布分手消息，表示：「不是很喜歡用這樣的方式告知大家，一直以來我們都認為感情是很私人的事情，但因為彼此共同的朋友太多，所以選擇用這樣的方式告訴每一位關心我們的朋友們，我跟零九／呼呼和平的分開了，請大家能給我們多一點時間與空間，不作打擾 ，謝謝大家。」