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分手陳零九1個月！呼呼突PO照：如果我回頭，你會在那嗎

▲陳零九（右）與呼呼（左）過去坦言有結婚共識，就連結婚基金都準備好，卻無預警宣布分手，情斷10年戀情，讓粉絲震驚不已。（圖／翻攝呼呼IG）
▲陳零九（右）與呼呼（左）過去坦言有結婚共識，就連結婚基金都準備好，卻無預警宣布分手，情斷10年戀情，讓粉絲震驚不已。（圖／翻攝呼呼IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

歌手陳零九日前宣布和交往10年，擁有甜美臉蛋、傲人身材的網紅女友呼呼（林芷瑩）分手，震驚外界。事隔一個多月，她透過IG發文抒發心情：「不管發生什麼，雨後總會天晴，如果我回頭，你會站在那嗎？」讓粉絲們立刻聯想到分手陳零九一事，紛紛留言替她加油打氣。

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▲陳零九（左圖）、呼呼宣告分手。（圖／翻攝自陳零九臉書、呼呼IG）
▲陳零九（左圖）和呼呼已分手。（圖／翻攝自陳零九臉書、呼呼IG）
呼呼昨日在IG曬出到日本旅遊的美照，表示：「如果我回頭，你會站在那嗎？」今日又PO出微笑美照，似乎在對自己喊話：「不管發生什麼，都要保持笑容，雨後總會天晴，要一直可愛下去。」

▲呼呼昨日在IG曬出到日本旅遊的美照。（圖／翻攝自呼呼IG）
▲呼呼昨日在IG曬出到日本旅遊的美照。（圖／翻攝自呼呼IG）
雖然文內並未提及分手一事，不過貼文內的一字一句，仍引發網友聯想，紛紛留言直呼：「加油」、「抱」、「美美的呼呼，可可愛愛」、「我們會一直陪呼」、「呼呼是越來越可愛」、「呼加油」、「一直都在」、「勇敢的呼呼，超正。」

▲呼呼透過IG發文抒發心情。（圖／翻攝自呼呼IG）
▲呼呼透過IG發文抒發心情。（圖／翻攝自呼呼IG）
事實上，陳零九於2016年公開認愛呼呼，兩人今年2月19日同步宣布分手消息，表示：「不是很喜歡用這樣的方式告知大家，一直以來我們都認為感情是很私人的事情，但因為彼此共同的朋友太多，所以選擇用這樣的方式告訴每一位關心我們的朋友們，我跟零九／呼呼和平的分開了，請大家能給我們多一點時間與空間，不作打擾 ，謝謝大家。」

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