快訊／俄以間諜罪拘留《華爾街日報》記者！最高監禁20年
俄羅斯聯邦安全局（FSB）30日宣布，一名《華爾街日報》駐派俄羅斯的記者格什科維奇（Evan Gershkovich）因涉嫌從事「間諜活動」在葉卡捷琳堡被捕，若間諜罪成他最高可能將面臨10至20年的監禁，同時他也是自冷戰以來，首位被俄羅斯以間諜罪拘捕的美國記者。
國際中心楊智傑／綜合報導
包含《華爾街日報》、《路透社》、《紐約時報》、《CNN》等諸多外媒稍早報導指出，一位名為格什科維奇（Evan Gershkovich）的《華爾街日報》駐莫斯科記者遭俄方拘留，並指控他受到美國政府指示，收集一間涉及俄羅斯國家機密的國防公司情報，違反了俄羅斯國家機密法律。據了解，這個「涉及俄羅斯國家機密的國防公司」正是俄羅斯雇傭上烏克蘭前線作戰的瓦格納集團（Wagner Group）。
經過去年俄羅斯國會通過的嚴格審查法律過後，大部分的獨立記者已經轉移陣地離開俄羅斯，除了官方核可媒體外，僅剩少數如格什科維奇等為外國記者仍在莫斯科內工作。
格什科維奇今年32歲、精通俄語，他的父母是住在美國的俄羅斯僑民，原籍蘇聯，他在《華爾街日報》主要負責報導俄羅斯、烏克蘭及其他前蘇聯加盟共和國的新聞，本週才發布有關俄羅斯的經濟在西方制裁下放緩情況的相關報導；此前他擔任過《法新社》記者，2017年則在《莫斯科時報》任職。
《華爾街日報》在報導中提到，格什科維奇作為《華爾街日報》莫斯科分社的記者，獲得了俄羅斯外交部的認可派發記者證，《華爾街日報》聲明表示一直無法聯繫上格什科維奇，對他的人身安危感到擔憂。
《俄衛社》報導提到，俄羅斯聯邦安全局將援引《俄羅斯聯邦刑法典》第276條「間諜罪」條款，對這名美國公民提起刑事訴訟；與此同時，格什科維奇也是自冷戰以來，首名被俄羅斯以間諜罪拘捕的美國記者。