BTS柾國「直播點名Karencici」！她嗨到鏡頭模糊：等一下
新生代歌手Karencici（林愷倫）具有獨特嗓音及超強創作能力，且外型亮麗、打扮火辣，讓她受到許多粉絲喜愛，在IG擁有19.3萬人追蹤，沒想到，近日她被韓國男團「防彈少年團」（BTS）成員柾國在直播中「點名」，Karencici驚喜之餘也忍不住做reaction影片，興奮之情顯而易見。
記者賴禹妡/台北報導
防彈少年團成員柾國日前在直播時，在中途播放了Karencici的歌曲〈thoughtboutu〉，有韓國粉絲聽到後留言問「這是什麼歌」，立馬釣出台灣歌迷現身解答，並紛紛留言提到Karencici，而Karencici得知後，也馬上製作自己的reaction放上IG，直呼：「等一下，怎麼會？！！！」
只見Karencici釋出的reaction影片中，她聽到自己歌曲的旋律先是露出驚訝地神情，接著忍不著興奮到鏡頭模糊，激動模樣透露出無比喜悅。對此，粉絲也留言驚喊，「拜託合作」、「歐某」、「他還哼了一下」、「ci的反應好可愛」、「太扯啦這什麼夢幻連動」、「好扯喔」、「恭喜️，這不是一般人能經歷的」，就連ØZI也現身留言：「LET’S FUCKIN GOOOOO。」