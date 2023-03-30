初選確定採「三七制」 徐弘庭：黨員投票是不公平的方式
國民黨北市第八選區立委初選，由北市議員徐弘庭挑戰現任立委賴士葆。而在經過國民黨北市黨部委員會投票後，決議採取三成黨員投票、七成全民調的「三七制」方式進行。對此徐弘庭今（30）日下午受訪時，表示到現在都還可以透過補繳黨費的方式參與投票，連多少黨員可以投票都還沒辦法確定，因此採取黨員投票的方式是不公平的選舉方式。
記者丁上程／台北報導
徐弘庭表示，現階段市黨部的運作方式，對他來說有很濃的「即視感」，原因在於自己四年前在參與黨內初選時，市黨部委員會也做出「三七制」的決議。而當時的初選結果，自己跟同樣有意挑戰現任立委的王鴻薇都沒輸對手多少，但黨員投票卻都是大輸給現任立委，「黨員投票的貓膩非常多，四年前我已承擔過這樣的痛苦，四年後不希望這事件再度發生。」
徐弘庭近一步指出，如果今天大家都認為全民調是個相對「比較省錢、貼近事實」，且不會造成選區內支持者紛擾的初選機制，為何大家不願意支持全民調？「如果現任立委在選區內耕耘許久，為何不敢用全民調與年輕人對決？」徐弘庭說，黨員結構與社會的結構相對應有些落差，立委卻在選區掌握政黨機器，「因此我們一再呼籲，希望採用全民調方式，希望用公平公開公正做對決。」
至於針對是否會參選到底，徐弘庭也坦言，這幾天一直在思考這部分，「我可以很負責任地說，三七制會讓年輕世代無法跟年長世代競爭。」徐弘庭說，就過去的經驗上來說，年輕世代只有選擇退出或是「慷慨就義」，因此自己會再思考是否要參選到底，如果最後決定退出初選，也會經過深思熟慮後再跟外界報告。