滯美3個月　巴西前總統波索納洛返抵國門

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波索納洛說，現任總統魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）政府「本身就是反對派」，批評現任部會首長，並表示不可能與現任政府合作。
雖然如此，波索納洛說不會領導任何反對派，而是就個人經驗和能力所及參加政黨和配合黨務。
波索納洛還宣布將「每月一次或兩次」巡訪巴西全國各地，與支持者保持溝通。
波索納洛的回歸計畫原本包括著陸後向支持者發表演說，以及在敞篷車上遊行，其所屬的自由黨考慮在社群媒體發布公告，動員波索納洛支持者。
但巴西聯邦警察顧慮安全問題，建議波索納洛不要通過機場大廳離開，而是使用備用路線，由總統府機關安全辦公室車隊護送參加家人和盟友準備的私人活動，受到自由黨中央黨部主席尼托（Valdemar Costa Neto）和多位支持波索納洛的國會議員熱烈歡迎。
波索納洛搭乘的航班在上午6時40分左右降落首都巴西利亞國際機場。波索納洛只向活動現場外面的支持者點頭打招呼，沒有發表任何聲明就返回活動現場。
自由黨籍女眾議員基奇斯（Bia Kicis）稍後傳達波索納洛在活動中的部分發言。波索納洛說非常自豪地回國，將與各方聯繫和溝通。
波索納洛表示，美國是一個真正的共和國，是巴西應該學習並借鏡的成功國家，那裡的一切如言論自由、私有財產、合法的辯論權和工作的自由等，都是巴西追求和想要實現的夢想。
波索納洛說，現任政府成員不能對巴西的未來為所欲為，國會將採取正確措施，監督與制衡行政部門。
回到巴西後，波索納洛將接受尼托的邀請，成為自由黨的名譽主席，領取和聯邦最高法院大法官一樣的月薪4萬1650巴西幣（約新台幣24萬9186元）。
波索納洛去年12月30日於卸任前兩天，以巴西總統身分持外交簽證A-1入境美國佛羅里達州，未在今年元旦將總統綬帶移交給繼任者魯拉。
滯美期間，波索納洛借住在巴西拳擊手阿多（José Aldo）的家中，與美國前總統川普（Donald Trump）同台現身美國保守派政治行動會議（Conservative Political Action Conference）。（編輯：馮昭）1120331