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黃子佼51歲生日「Lulu砸兩萬元」送大禮！背後意義超暖心

▲黃子佼（左）30日過51歲生日，愛徒Lulu（右）送了2萬元「大禮」，背後意義超暖。（圖／翻攝Lulu IG）
▲黃子佼（左）30日過51歲生日，愛徒Lulu（右）送了2萬元「大禮」，背後意義超暖。（圖／翻攝Lulu IG）

記者郭佩蓉/綜合報導

藝人黃子佼2020年與孟耿如結婚，去年迎來女兒「黃玉米」，正式升格新手奶爸，家庭幸福美滿。昨（30）日是黃子佼51歲生日，孟耿如在臉書曬出慶生照放閃，演藝圈好友們也紛紛獻上祝福。而黃子佼愛徒Lulu（黃路梓茵）為了準備禮物費盡心思，最後決定偷用他的名義捐款，送上2萬元超暖心大禮：「希望透過這樣的方式拋磚引玉，讓生日這天多一層意義跟價值，讓更多家庭都能夠有機會幸福。」

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▲（圖／翻攝自孟耿如臉書）
▲黃子佼（右）30日過51歲生日，老婆孟耿如（左）在臉書曬出慶生照放閃。（圖／翻攝自孟耿如臉書）
Lulu昨晚在臉書發文，透露其實每次要想生日禮物該送什麼都很苦惱，「佼哥有可愛的玉米、漂亮的耿如還有各式各樣厲害的收藏品，也怕好人緣的佼哥會收到太多禮物不好消化還要拍開箱」，為此，她乾脆把要送禮物的心轉成捐款，「這樣的方式緣起於去年我生日，佼哥用我的名義捐款到世界展望會，今年佼哥生日換我偷學他，捐款至兒福聯盟逆境跟弱勢家庭的項目」。

▲Lulu用黃子佼的名義捐款。（圖／翻攝自Lulu IG）
▲Lulu用黃子佼的名義捐款。（圖／翻攝自Lulu IG）
Lulu希望透過這樣的方式拋磚引玉，讓生日這天多一層意義跟價值，「讓更多家庭都能夠有機會幸福，謝謝佼哥，Happy birthday！」也不忘喊話忙於工作的佼哥：「等你有空還是要請你吃飯啦嘿！」貼文曝光後，網友們也紛紛留言稱讚：「有意義的生日禮物」、「善的循環」、「這招挺不錯的欸」、「好棒耶，學起來」、「兩位都好暖好暖」、「這是最貼心的安排」、「太棒了，要跟妳學習，感謝妳提供一個這麼好的示範，感謝感謝。」對此，Lulu也謙虛回應：「跟佼哥學習。」


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