飯店推出「加1元多1人」！4人揪團每人750元 還加送早餐
清明兒童節連假在即，每逢連假旺季住房價格都居高不下，沒想到現在竟有飯店佛心來著，祭出1人住房「不到千元」專案。位於高雄義大世界旁的天悅飯店，有感於連假後民眾多數不願收心，特別於4/6～4/9連假過後快閃4天推出「加1元多1人」，要價2999元的雙人套房，4人揪團睡一間只要3001元，等於一人只需約751元就能住高級飯店，還含隔天早餐，還不快揪親朋好友住起來！
記者汪睿琦/綜合報導
義大天悅飯店今（31）日佛心宣布連假過後快閃4天限時優惠，房客可趁此預訂4/7到6/30的住宿，超前部署卡位暑假、畢業檔期，內容包括平日雙人家庭房1晚2999元（含早餐2客），且加1元就可多1人住，3人以上升等入住原價1萬多元的溫馨家庭房，等於4人入住含早餐3,001元，相當平均每人751元（約23折）爽住高級飯店，4人同行最划算！
另外看準政府普發6000元商機，老爺集團旗下酒店、行旅、會館3大品牌聯合推出「春遊住老爺 週週抽住宿券」活動。凡4/1至4/30透過飯店官網預訂任一住房專案，就有機會抽中價值6000元老爺集團聯合住宿券，整整一個月週週送！
此外，台南老爺行旅也推「爺享6仟豪華宿」專案，平日三天兩夜入住行旅客房（不含早餐）只要6000元起，再享免費升等家庭客房優惠；新竹老爺酒店則是連住兩晚雅緻客房只要6666元起。