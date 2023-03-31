NET「30年前珍藏海報」還在！金城武穿搭曝：男神帥翻了

飯店推出「加1元多1人」！4人揪團每人750元　還加送早餐

▲位於高雄義大世界旁的天悅飯店，在連假過後4/6～4/9快閃4天推出「加1元多1人」。（圖／義大提供）
▲位於高雄義大世界旁的天悅飯店，在連假過後4/6～4/9快閃4天推出「加1元多1人」。（圖／義大提供）

記者汪睿琦/綜合報導

清明兒童節連假在即，每逢連假旺季住房價格都居高不下，沒想到現在竟有飯店佛心來著，祭出1人住房「不到千元」專案。位於高雄義大世界旁的天悅飯店，有感於連假後民眾多數不願收心，特別於4/6～4/9連假過後快閃4天推出「加1元多1人」，要價2999元的雙人套房，4人揪團睡一間只要3001元，等於一人只需約751元就能住高級飯店，還含隔天早餐，還不快揪親朋好友住起來！

我是廣告 請繼續往下閱讀
義大天悅飯店今（31）日佛心宣布連假過後快閃4天限時優惠，房客可趁此預訂4/7到6/30的住宿，超前部署卡位暑假、畢業檔期，內容包括平日雙人家庭房1晚2999元（含早餐2客），且加1元就可多1人住，3人以上升等入住原價1萬多元的溫馨家庭房，等於4人入住含早餐3,001元，相當平均每人751元（約23折）爽住高級飯店，4人同行最划算！

▲義大天悅飯店今（31）日佛心宣布連假過後快閃4天限時優惠，房客可趁此預訂4/7到6/30的住宿，超前部署卡位暑假、畢業檔期。（圖／義大提供）
▲義大天悅飯店今（31）日佛心宣布連假過後快閃4天限時優惠，房客可趁此預訂4/7到6/30的住宿，超前部署卡位暑假、畢業檔期。（圖／義大提供）
▲加1元多1人，等於4人入住含早餐3,001元，相當平均每人751元（約23折）爽住高級飯店，醒來繼續玩義大樂園！（示意圖／義大世界提供）
▲加1元多1人，等於4人入住含早餐3,001元，相當平均每人751元（約23折）爽住高級飯店，醒來繼續玩義大樂園！（圖／義大提供）
另外看準政府普發6000元商機，老爺集團旗下酒店、行旅、會館3大品牌聯合推出「春遊住老爺 週週抽住宿券」活動。凡4/1至4/30透過飯店官網預訂任一住房專案，就有機會抽中價值6000元老爺集團聯合住宿券，整整一個月週週送！

此外，台南老爺行旅也推「爺享6仟豪華宿」專案，平日三天兩夜入住行旅客房（不含早餐）只要6000元起，再享免費升等家庭客房優惠；新竹老爺酒店則是連住兩晚雅緻客房只要6666元起。

▲4/1至4/30透過飯店官網預訂任一住房專案，就有機會抽中價值6000元老爺集團聯合住宿券。（圖／老爺集團提供）
▲4/1至4/30透過飯店官網預訂任一住房專案，就有機會抽中價值6000元老爺集團聯合住宿券。（圖／老爺集團提供）

把握今日好天氣！清明連假「先雨後晴」　週末出門要帶傘

迎連假！7-11今起大杯美式21元　全家霜淇淋4新口味半價

連假玩爆台南！頑皮世界豪送抵用券　勇喊1句爽吃霜淇淋

台中動漫節清明連假登場！木棉花《進擊的巨人》周邊吸睛

關鍵字
我是廣告 請繼續往下閱讀