誘騙「豬仔」赴柬埔寨！彰化蛇蠍女犯5罪 一審判7年6月
去年陸續傳出多起販賣人口至柬埔寨的案件，引發社會大眾議論，彰化地檢署知悉後，隨即指揮刑事局展開調查，並於去年8月間，破獲以女子張惟甄為首的人蛇集團，及時救出5名「豬仔」，案經審理，彰化地院依涉嫌意圖營利以詐術使人出國等5罪，判處張女7年6月，至於共犯邱守毅、林佑穎則分處4年6月、3年6月有期徒刑。
記者陳苾暐／綜合報導
據了解，去年5月至6月間，邱男與林男透過社群網站、交友軟體，大量發布高薪徵聘廣告，待被害人上鉤後，2人便會按照張女指示，接送「豬仔」前往指定旅館住宿、辦理護照，每成功將1人送出國即可獲得10萬元報酬，張女、邱男雙方以4、6分帳。
「豬仔」抵達柬埔寨後，由於護照、手機等物都遭沒收，因此只能被迫對海外人士詐騙，若抵抗不從、違反規定，則會受到毆打拘禁，最壞情況還會被轉賣到其他從事不法工作的公司；如欲返台，被害人只能用詐術讓國內有人前往頂替其工作，或是讓家屬交付特定金額贖人。
案經審理，法官認為被告3人除嚴重破壞人際間信任外，也對我國社會秩序造成危害，更嚴重影響我國的國際聲譽，因此判決張惟甄依共同犯圖利以詐術使人出國等共3罪，處有期徒刑5年6月、5年2月、5年，又共同犯圖利以詐術使人出國未遂罪，共2罪，各處有期徒刑3年8月、3年10月，合併應執行有期徒刑7年6月。
至於共犯邱守毅則判處有期徒刑4年6月，林男依共同犯圖利以詐術使人出國未遂罪，處有期徒刑3年6月，全案可上訴。