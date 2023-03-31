北市大安區餐酒館砍人案！嫌犯身背9條通、桃園龜山落網
本月23日，台北市大安區仁愛路四段某餐酒館，發生一起砍人事件，當時陳姓股東在店內與友人聚餐，不料23日清晨2時許，數名男子突然持刀闖入，對著陳姓股東一陣猛砍，導致其胸口、大腿等處受傷，所幸送醫後無生命危險。經警方調閱監視器、連日追查，鎖定其中一名22歲的林姓男子涉有重嫌，昨（30日）經桃園龜山分局協助，順利逮捕林男到案。
記者林盈君／綜合報導
據了解，該起砍人案，疑似跟經營股權糾紛有關，23日清晨，林男等人持刀闖入餐酒館，並朝陳姓股東揮刀攻擊，現場血跡斑斑，陳男胸口及大腿等處受傷，所幸送醫後無大礙。警方獲報後隨即成立專案小組追查，經多日調查，發現其中涉案的林男，平常多在桃園龜山一帶活動，因此通報桃園警方協助。
昨（30日），龜山分局大埔派出所員警，於執行巡邏勤務時，在文昌一街附近發現林男蹤跡，隨即上前盤查，起初林男謊報友人身分證字號，企圖蒙混過關，之後在員警勸說下，才坦承真實身分，被警方依法逮捕。據警方調查，林男身上有詐欺、洗錢、組織犯罪和肇事逃逸等相關刑案9條通緝，又涉及北市大安區餐酒館砍人案，警方訊後將他解送歸案。
※【NOWnews 今日新聞
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