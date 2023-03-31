初選「黨員投票機制」不公 徐弘庭宣布退出黨內立委初選
針對北市第八選區立委，國民黨北市黨部日前啟動初選相關機制。國民黨台北市議員徐弘庭也宣布挑戰現任立委賴士葆，雙方在初選機制協商階段，針對要採取「全民調」還是「三七制」並無共識，而後交由北市黨部委員會投票，昨（30）日最終決議採取「三七制」。而昨日徐弘庭就表示，採取黨員投票的方式是不公平的選舉方式，今（31）日更近一步宣布「退出黨內立委初選」。
記者丁上程／台北報導
徐弘庭表示，現階段市黨部的運作方式，對他來說有很濃的「即視感」，原因在於自己四年前在參與黨內初選時，市黨部委員會也做出「三七制」的決議。而當時的初選結果，自己跟同樣有意挑戰現任立委的王鴻薇都沒輸對手多少，但黨員投票卻都是大輸給現任立委，「黨員投票的貓膩非常多，四年前我已承擔過這樣的痛苦，四年後不希望這事件再度發生。」
徐弘庭近一步指出，如果今天大家都認為全民調是個相對「比較省錢、貼近事實」，且不會造成選區內支持者紛擾的初選機制，為何大家不願意支持全民調？「如果現任立委在選區內耕耘許久，為何不敢用全民調與年輕人對決？」徐弘庭說，黨員結構與社會的結構相對應有些落差，立委卻在選區掌握政黨機器，「因此我們一再呼籲，希望採用全民調方式，希望用公平公開公正做對決。」
而繼昨日徐弘庭表示「將慎重考慮是否退出初選」後，今日上午則在通訊軟體群組中向媒體宣佈，將宣布退出台北市第八選區立法委員初選，並將於今日下午出面說明。