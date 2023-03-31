斥地方政府甩鍋狒狒之死！綠委聲援獵人：持續抵制六福村

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陳瑩表示，獵人平時訓練有素、不會隨便開槍，是維護生態平衡的重要角色，而他受新竹縣政府邀請執行任務，遺憾的是，六福村竟要對獵人提告，「六福村用訴訟轉移焦點、規避管理不當疏失問題」，直批卸責的作法不是文明、是野蠻。
陳瑩、伍麗華拋出訴求，要求林務局徹底調查六福村是否早已知道狒狒逸失，同時展開密集式稽查，每周回報六福村所有動物數量。陳瑩表示，在六福村未改善前，她會抵制、直到改善為止。
伍麗華則說，槍斃狒狒後輿論沸沸揚揚，各家媒體說詞讓林姓獵人很害怕，也透過家人打電話陳情，告訴她需要律師。她強調，該名獵人是合法的特約獵人，過去也協助林務局，將外來種移除。
伍麗華指出，林姓獵人身心受到很大壓力，因此要聲援獵人，這名獵人當時與大家一起行動，「若沒有與新竹縣政府通電話，他怎麼會出現在那？若桃園、林務局沒有諮詢，他怎麼出現在那？若沒有人指揮及開槍，他怎麼會開槍？」現在就靜待司法調查，期盼還給獵人公道。
林務局副局長林澔貞回應，今天已會同新竹縣政府、動物園警衛專家及教授，前往六福村現場，檢視是否有其他卻失，以及提供改善方案；另外，後續也會檢討《野生動物保育法》，完善野生動物管理，並持續滾動式檢討、加強教育訓練等。
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