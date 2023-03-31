7-11「小丸子周邊」萌翻！居家外出都實用　快閃購免集點

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活動期間為4月6日（四）下午15點至4月30日（日），贈品兌換至5月2日（二）止，OPEN POINT會員期間限定消費滿40元贈1點集點活動電子點數，集滿6點加價購1款，菸品、電視、金條等部分商品不列入贈點活動範圍。
櫻桃小丸子「雙色百褶包」：消費不限金額加199元、集滿6點加199元。
櫻桃小丸子限量「書本收納包」：消費不限金額加199元、集滿6點加199元。
櫻桃小丸子限量「大容量運動水壺2L」：消費不限金額加299元、集滿6點加299元。
櫻桃小丸子限量「可堆疊收納箱」：消費不限金額加649元、集滿6點加649元。
櫻桃小丸子限量「木頭雜誌收納架」：消費不限金額加399元、集滿6點加399元。
櫻桃小丸子限量「兩用頸枕毯」：消費不限金額加299元、集滿6點加299元。
櫻桃小丸子限量「造型短柄除塵刷2入組」：消費不限金額加299元、集滿6點加299元。
櫻桃小丸子限量「收納提籃組合」：消費不限金額加249元、集滿6點加249元。
櫻桃小丸子限量「造型公仔白板萬年曆」：消費不限金額加520元、集滿6點加520元。
櫻桃小丸子限量「造型公仔木頭手機筆座」：消費不限金額加520元、集滿6點加520元。
櫻桃小丸子限量「不銹鋼便當水杯組」：消費不限金額加599元、集滿6點加599元。