影／慶祝兒童節 蔣萬安：國小以下4月1天「上下課翻轉」
因應緊接著而來的4月4日兒童節，台北市政府今（31）日上午舉辦歡慶兒童節記者會。而在會中台北市長蔣萬安宣布，因應兒童節，全台北市公私立國小以下，將可以選擇一天「上下課時間翻轉」，平時上課40分鐘、下課10分鐘將改成下課40分鐘、上課10分鐘，讓學生可以選擇做自己想做的事。
記者丁上程／台北報導
蔣萬安在活動致詞時表示，4月1日就是北市兒童月的開始，因此今天特別召開記者會跟大家宣布兒童月相關的驚喜。「我們4月份可以讓孩子們自己選一天來『翻轉上下課』，也就是現在上課40分鐘下課10分鐘，未來顛倒過來，我們上課10分鐘就好，下課40分鐘。」蔣萬安說，下課40分鐘想做什麼，要奔跑運動閱讀下棋，還是只想簡單跟同學聊聊天都可以。
此外，針對兒童月優惠相關措施，蔣萬安也宣布4月1日開始，許多場館與藝文表演，都會讓孩子可以免費或優惠方式進場。此外4月一整個月，12歲以下兒童搭乘捷運、貓纜將會全數免費；此外小巨蛋的滑冰場、兒童新樂園也是兒童免費，「就是要讓孩子盡情揮灑體驗，只要是喜歡去的，都在這個月給予免費。」
而在會前蔣萬安面對媒體詢問，前市長柯文哲針對Youbike前30分鐘政策，質疑是「大撒幣，錢從哪裡來？」蔣萬安則表示，恢復前30分鐘免費是鼓勵大家多騎乘Youbike，來達到節能減碳的目標。至於大家會擔心無車可借，或者沒有地方可以還車，「碰到問題我們就是要克服，不能因噎廢食。」蔣萬安說，未來會透過數據分析，做出更有效率的配置。