春節「十大航班目的地」熱搜排名　國人最愛日本

隨著疫情趨緩、國境解封，自2022年底開始，出國旅遊人數暴增。擅長觀察網路輿論風向的高雄iNiN公司指出，最近Google發布2022年全球十大文化景點排名依序為白金漢宮、大笨鐘、古夫金字塔等景點，而台灣的中正紀念堂和松山文創園區也成功上榜。同時，2023年台灣春節期間「十大航班目的地」的熱搜排名依序為日本東京、泰國曼谷和日本大阪等城市，其中日本城市就佔了四個名次，東南亞國家也佔了五個名次，尤以泰國曼谷更是國人出國旅遊的熱門目的地。
記者陳美嘉／高雄報導
高雄大學社會網絡創新中心主任丁一賢，曾擔該校國際長並拜訪過40多個國家，擁有豐富旅遊經驗。他表示，疫情因素讓台灣封了三年，加上近期輿論針對國內旅遊高昂的飯店費用和旅遊成本感到不滿，進而引發一波出國旅遊熱潮。
然而，熱搜景點和航班搜尋目的地卻明顯有落差，丁一賢指出，這也表示民眾在網路搜尋的當下未必是為出國而出國，也有著很大一部分是其他因素，例如想了解異國文化與風景、需要做資料搜尋等等。
對此，昀峰旅遊負責人韓旭軒表示，從去年底開始的出國潮大多還是以散客為主，國人仍然會擔心赴國外旅遊染疫的問題。不過過年後，團客部分突然直線上升，導致辦理護照和簽證的需求過量，而且團體旅遊尤其以韓國為主，機位幾乎一位難求，建議有出國計畫的國人要提早安排與規劃，以免錯失旅遊的良機。