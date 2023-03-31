「視訊診療」應有配套！基層醫點出問題　嘆呆帳難解

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談及視訊診療優點，基層醫療協會理事長林應然接受《NOWnews今日新聞》採訪時分享，病患感染後若要到診所就醫，沿途經過的環境可能都會受到汙染，到診所後也可能持續傳染給其他病患，引起其他病患擔憂，且病患也想要在家隔離，透過視訊診療就可避免接觸。
不過視訊診療仍受到許多限制，林應然指出，因為醫師未能親自診療，在問診時就要詢問更詳細，了解前因後果，憑藉醫師經驗診斷，醫師會要求病患將快篩結果與健保卡拍照，也可以用雲端藥歷了解病患過去半年用藥狀況，避免藥物溢領，也了解病患有無慢性病、高風險因子，只是病患若真心要偽造，有時醫師難以判別，也只能選擇相信病患。
他還提到，視訊診療還出現不少問題，像是有些人不會操作手機，也有些人環境訊號較差，視訊常常斷線連不上、講話延遲聽不清楚甚至斷訊，診所與患者連線不上，導致視訊看診時間往往比現場診療耗時更久，「有時候一個病患花10、20分鐘都可能的事情。」
若是病患真的難以視訊，醫師可改採電話診斷，然而這也更考驗醫師。林應然分享，視訊診療醫師還可以「察言觀色」，觀察病患臉色、說話、神智、呼吸，但電話診療只能透過耳朵，聽看看病患說話語氣、喘息，「我只用耳朵在看你！」
此外，從視訊診療上路起，當時林應然接受《NOWnews今日新聞》採訪時就憂心，民眾可能不一定會至診所繳掛號費而形成呆帳，如今林再受訪時無奈表示，「呆帳就呆帳也沒辦法 」。
視訊診療未必會有開藥行為，沒有部份負擔，但民眾仍須付掛號費，不過林應然觀察，雖然多數民眾都會繳掛號費，可仍有部分個案是經由衛生局派案，或是看診後不領藥，也不繳掛號費，診所端就只能自行吸收，還好對於居家照護，疾管署也有提供醫師照護的給付可以申報。
林應然也提醒，因為許多人獨居，過去確診期間不方便外出拿藥，也無親友可協助領藥，也許有藥師幫忙送藥，但這制度不是那麼方便，藥師也不見得願意，有時診所因為病患都住在附近，醫師下班時會順路幫忙送藥，但這屬於診所自發性的行為，不能要求大家都這麼做。
台北醫學大學衛生福利政策研究中心主任李伯璋接受《NOWnews今日新聞》採訪時則提到，視訊診療流程8至9成都已經完善了，像是醫療端有就醫識別碼完善藥物取得，避免藥物溢領等問題，未來也可開放更多支付方式方便民眾繳費，或是可祭出鎖卡等方式防止民眾逃避繳費，而醫院與診所端過去雖然是趕鴨子上架，但基本上都已準備好，未來台灣若要實施遠距診療已可執行。
※【NOWnews 今日新聞】提醒您：
因應新冠肺炎疫情，疾管署持續加強疫情監測與邊境管制措施，國外入境後如有發燒、咳嗽等不適症狀，請撥打「1922」專線，或「0800-001922」，並依指示配戴口罩儘速就醫，同時主動告知醫師旅遊史及接觸史，以利及時診斷及通報。