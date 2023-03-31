張學友「吻別」奠定歌神地位　出道37年曾創金氏世界紀錄

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1991年張學友推出新歌〈每天多愛你一些〉，吒樂壇流行榜蟬聯5周冠軍，張學友藉此歌曲獲得各大音樂頒獎典禮的多個大奬，並舉辦了「張學友每天愛你多一些演唱會91」，當時張學友邀請好友關之琳在香港站演唱會上表演了音樂短劇，至今依舊讓人印象深刻。
在1993年時張學友推出了個人第5張中文專輯《吻別》，在台灣、大陸、新加坡等市場爆紅，也打破多個地方的唱片最高銷量，從此時奠定了「歌神」封號，歌唱事業攀上最高峰，並於同年舉辦第二次世界巡演「學與友93世界巡迴演唱會」，光在香港就一口氣唱了25場。
張學友在1995年迎來出道10周年，為了慶祝，他舉辦了「友學友95世界巡迴演唱會」，該系列演唱會在世界各地總共舉辦了100場，刷新了當時華人歌手舉辦單次演唱會的紀錄，其中同年10月於紐約的麥迪遜廣場花園連續舉行2場巡演，讓他成為繼羅文後，第二位在該場地開唱的亞洲歌手。
4年後，也就是1999年，張學友的「友個人99世界巡迴演唱會」起跑，在香港紅磡開唱時，他放棄了傳統的四面台模式，以單面舞台迎接歌迷，且在表演過程中改以休閒服裝登場，讓他更加親民。此系列巡演共計有66場，是張學友歷年演唱會中被樂評人及樂迷評價最高的演唱會表演之一。
2002年張學友把「張學友2002音樂之旅世界巡迴演唱會」帶往世界各地，包含澳洲、馬來西亞、新加坡、大陸、台灣、日本、汶萊、英國、加拿大、美國與香港等地，演唱會延續上一系列演唱會的內容，注重整體音樂效果，並將大部分的經典歌曲重新配樂，獲得一定程度上的好評。
5年後，張學友帶著「學友光年巡迴演唱會」回歸，該系列演唱會在大陸稱為「張學友好久不見世界巡迴演唱會」，該系列演唱會引起搶票熱潮，且在多地出現門票供不應求的狀況，演出進行一共105場，是近年來華人歌手舉辦演唱會規模最大的一次。
在2010年時，張學友進行2年的「張學友1/2世紀世界巡迴演唱會」，之所以用「1/2世紀」命名，意指他已經年過五十，此系列巡演由張學友擔任演唱會藝術總監，並在2012年5月在香港結束，統計下來，該系列總觀眾人數超過280萬人次，打破他個人紀錄，並以12個月內觀眾總數2048553人次打破了金氏世界紀錄。
再來是張學友的第9套巡演為2016年起跑的「A Classic Tour學友·經典世界巡迴演唱會」，此系列演唱會為期3年，在香港場的演唱會上，他重新以四面台開唱，會選擇以四面台的方式表演，是因為他入行後第一場個人演唱會時，當時的舞台就是四面台。此系列演唱會人數高達450萬人次，成為全球最高人次的演唱會。