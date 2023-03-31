不是愚人節玩笑！王道6000偷跑入帳　「不講武德」原因曝

我是廣告 請繼續往下閱讀
王道「神速」撥款6000元也在PTT引發討論。原PO分享「沒人發現六千塊已經進帳了嗎？」表示約在中午時已收到王道銀行普發6000元入帳通知，問說「難道是每家銀行。發的時間差距很大？也不可能因為銀行，這麼多人用肯定也有人收到啊，所以有人也收到六千塊了嗎？還是。還是這是別人給我的？」
更多人覺得6000入帳是假消息、甚至是詐騙，「別騙，中年老漢都要清明節才到」、「造謠？已檢舉」、「造謠是要關三天的喔」、「騙我」、「沒有6000，只有600，你是不是在造謠...」隨後有王道銀行用戶出面「我王道銀行，11點多入帳」，證實原PO訊息為真。此時風向一轉，網友紛紛留言予以譴責，「王道銀行不講武德，我的還沒？」、「所以是王道偷跑！」、「看來只有王道偷跑」。
至於王道銀行偷跑原因，財政部目前正在調查。《自由時報》報導，國庫署官員說明，普發現金「登記入帳」的款項，已於3月30日前撥款給財金公司，可能因此有少數登記人數較少的銀行提前入帳，但此作法與財政部對外宣布4月6日陸續入帳不同，可能讓民眾擔心是不是詐騙，目前正在釐清。
數位發展部也在臉書說明，表示因為許多金融機構幫忙加速辦理，所以有些金融機構入帳時間也可能有提早的情況，例如少數帳戶屬於某特定銀行的朋友在今天(3/31)就已經收到入帳了，還請大家了解這是特定銀行的特殊狀況，多數金融機都是一致4/6起陸續入帳。
更多「全民普發六千」相關新聞。