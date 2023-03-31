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不是愚人節玩笑！王道6000偷跑入帳　「不講武德」原因曝

▲不是愚人節玩笑！使用王道銀行登記普發6000元的民眾，不用等到4/6，今天就已收到普發6000元的入帳通知。（圖／品牌提供）
▲不是愚人節玩笑！使用王道銀行登記普發6000元的民眾，不用等到4/6，今天就已收到普發6000元的入帳通知。（圖／品牌提供）

記者徐銘穗/綜合報導

全民普發6000元5種領錢管道中，最快的「登記入帳」要到4月6日錢才會入帳，不過王道銀行卻搶先在今（31）天，提早將普發6000元匯入登記該銀行的用戶引發熱議，一度被懷疑是詐騙、造謠，但這真的不是愚人節玩笑！經多名王道銀行用戶證明才確認，其餘網友痛罵「王道銀行不講武德！」至於王道偷跑原因目前由財政部調查中，國庫署官員推測是「登記人數較少」。

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一位人妻在臉書社團「爆怨公社」上分享，她和老公在同一天在財政部6000元網站上進行「登記入帳」，沒想到今（31）日老公的帳戶就收到6000元現金轉入，並備註「全民共享發現金」，這讓她忍不住驚呼「同一天登記的，為什麼我老公先入帳啦～效率太快了喔！發現先拿到的似乎是王道銀行欸，是不是按照銀行代號往下發呢？」

▲一位人妻分享，老公選擇「1銀行」登記，卻在今（31）日就有6000元搶先入帳，立刻引爆熱議。（圖／《爆怨公社》）
▲一位人妻分享，老公選擇「1銀行」登記，卻在今（31）日就有6000元搶先入帳，立刻引爆熱議。（圖／翻攝爆怨公社）
王道「神速」撥款6000元也在PTT引發討論。原PO分享「沒人發現六千塊已經進帳了嗎？」表示約在中午時已收到王道銀行普發6000元入帳通知，問說「難道是每家銀行。發的時間差距很大？也不可能因為銀行，這麼多人用肯定也有人收到啊，所以有人也收到六千塊了嗎？還是。還是這是別人給我的？」

更多人覺得6000入帳是假消息、甚至是詐騙，「別騙，中年老漢都要清明節才到」、「造謠？已檢舉」、「造謠是要關三天的喔」、「騙我」、「沒有6000，只有600，你是不是在造謠...」隨後有王道銀行用戶出面「我王道銀行，11點多入帳」，證實原PO訊息為真。此時風向一轉，網友紛紛留言予以譴責，「王道銀行不講武德，我的還沒？」、「所以是王道偷跑！」、「看來只有王道偷跑」。

至於王道銀行偷跑原因，財政部目前正在調查。《自由時報》報導，國庫署官員說明，普發現金「登記入帳」的款項，已於3月30日前撥款給財金公司，可能因此有少數登記人數較少的銀行提前入帳，但此作法與財政部對外宣布4月6日陸續入帳不同，可能讓民眾擔心是不是詐騙，目前正在釐清。

數位發展部也在臉書說明，表示因為許多金融機構幫忙加速辦理，所以有些金融機構入帳時間也可能有提早的情況，例如少數帳戶屬於某特定銀行的朋友在今天(3/31)就已經收到入帳了，還請大家了解這是特定銀行的特殊狀況，多數金融機都是一致4/6起陸續入帳。

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