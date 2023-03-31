台股近萬六！國安基金是否續護盤　4/13例會揭曉

國安基金自去（2022）年7月13日進場護盤以來，至今已進場175天，台股也逼近萬六大關，國安基金是否會持續護盤還是退場，也引發市場關注。不過，國安基金已確定將在4月13日召開例會，同時也會公布最新財報數字，官員則強調，屆時會針對國、內外政經情勢進行分析，做通盤考量。
記者顏真真／台北報導
國安基金從2000年以來到至今已進場護盤8次，又以2000年10月投入1227億元資金最多，2020年動用銀彈僅7.57億元則創下金額最少的一次。這次進場護盤是依據去年7月12日第113次國安基金委員會決議，從7月13日開始執行安定股市任務，而7月12日當天台股盤中最低13928點，如今國安基金仍在場內，並創下歷史最長護盤紀錄，台股指數也已接近萬六大關，今日一度站上15900點，終場則小漲18.63點，收在15868.06點。
由於近來歐美銀行業連環爆雷，加上全球經濟狀況仍未明朗，2月國內景氣燈號續亮代表「低迷」的藍燈，加上美台都持續升息，在此之下，市場也關注國安基是否會持續護盤還是退場？目前已確定國安基金將於4月13日召開首季例會，屆時答案就會揭曉。官員則強調，目前經濟、金融情勢見仁見智，各大預測機構多少有些分歧，涉及判斷的問題，需要各委員一起針對國、內外政經情勢進行分析討論。
不過，官員也提到，歐美銀行問題在監管當局出手之下，目前看起來對金融面的外溢影響不大，而各國升息循環雖然可能接近尾聲，但也未完全結束，尤其經濟成長趨緩，終端需求放緩等問題續存，加上台灣將迎來5天清明連假，整體情勢還需密切關注。